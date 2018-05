La marxa "Kms per la llibertat" arriba a Estremera i Soto del Real

La marxa "Kms per la llibertat" que va sortir del Parlament de Catalunya aquest divendres ha arribat aquest dilluns quan passaven pocs minuts de les vuit del matí a les presons d´Estremera i Soto del Real per reivindicar l´alliberament dels polítics i líders independentistes presos, i ho farà a la tarda a Alcalá-Meco. La marxa per relleus ha fet de moment 760 kilòmetres (acabaran essent 840) i hi ha participat 260 corredors.

Una de les impulsores, Anna Vilà, ha explicat que la marxa "pretén mostrat la duresa del càstig i la distància que separa els presos de les seves famílies" i ha destacat que durant el trajecte els participants han rebut solidaritat per part de diverses persones i entitats, molt important –ha destacat- per la duresa de la marxa. En arribar a Estremera han lliurat als presos uns llibres amb els seus escrits que "pretén dir als presos que no estan sols, que els recordem, que no defallirem i que mantindrem aquesta causa viva fins al seu alliberament".