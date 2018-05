Un professor de Sant Andreu nega que se senyalés cap alumne fill de guàrdies civils l'endemà de l'1-O

Un professor de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, Josep Lluís Alcázar, ha negat aquest dilluns en declaracions a RAC1 que els docents denunciats per la Fiscalia senyalessin els alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O i ha indicat que "comença a haver-hi veus dels propis alumnes i dels pares que també diuen que això no va ser així". Alcázar ha explicat que des del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament del municipi, on Ciutadans té la regidoria d'Educació, se'ls va exigir silenci i ha lamentat que no es fessin publiques les conclusions del Consell Escolar en què no trobaven indicis d'aquests fets i es manifestava el rebuig "davant les greus acusacions infundades a través dels mitjans de comunicació".

Alcázar ha atribuït les acusacions als mestres a una "instrumentalització" del cas per "part d'algú de fora" i amb algunes famílies que "s'hi presten". En aquest sentit, el professor ha indicat que a l'institut hi ha "desenes" d'alumnes procedents de famílies de guàrdies civils i que les que van denunciar els fets són "6 o 7".

"No hem tingut mai cap conflicte similar el què s'està plantejant ara", ha reiterat Alcázar, que ha afegit que en un dels casos i davant "una acusació tan greu com aquesta" la família no demanés explicacions al centre i l'endemà la porta de l'institut estigués "ple de càmeres". "El que primer que es fa abans de contrastar res és posar-ho als mitjans de comunicació", ha criticat.

D'altra banda, el docent ha lamentat que "no hi ha hagut manera" de parlar amb la regidora d'Ensenyament del municipi, que és de Ciutadans, i ha recomanat al líder del partit taronja, Albert Rivera, que hi contacti, a més d'oferir-li la resolució del consell escolar, on hi estan representades les associacions de pares, el professorat i l'Ajuntament. Rivera es va fer ressò aquest diumenge d'un reportatge d''El Mundo' amb les identitats i fotografies dels nou professors denunciats per la Fiscalia, alguns dels quals ja han rebut amenaces arran de la publicació.

El professor d'El Palau ha narrat com l'endemà de l'1 d'octubre, els professors es van reunir en assemblea i van decidir secundar una aturada de 15 minuts mentre els alumnes eren al pati. L'acte va estar presidit pel lema 'Per la pau i la no violència" i no es va llegir cap comunitat "perquè sabem de la susceptibilitat".

Sobre la situació dels mestres, Alcázar ha explicat que hi ha una part que continua a l'institut "vivint una situació molt difícil" i que "quatre o cinc en aquests moments estan de baixa per temes d'ansietat i molt afectats". A més, un altre dels docents està exercint en un altre centre per la "tensió" que estava vivint arran dels fets.