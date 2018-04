Valls es mostra obert a liderar una plataforma de partits a Barcelona

L'ex-primer ministre francès Manuel Valls es va mostrar obert a liderar com a candidat una plataforma de partits de cara a les properes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, tot i que va assegurar que «encara és aviat» per concretar si això interpel·la, a més de Ciutadans, PSC i PPC. Valls va reconèixer que «hi ha molta gent» que li ha parlat de liderar una candidatura per a l'alcaldia de Barcelona i que «la idea» d'una plataforma de partits «oberta» l'està valorant, si bé encara no ha pres cap decisió.

«Una candidatura d'un equip, d'un projecte, d'una plataforma oberta, que no sigui d'un sol partit» és la que sembla més atractiva per a Valls, que s'ha marcat l'estiu que ve com termini màxim per prendre una decisió, segons va dir. El també diputat de l'Assemblea francesa va explicar que aquestes setmanes està parlant «amb molta gent, de la societat civil, amb empresaris, amb intel·lectuals, gent de Barcelona», per veure si és possible configurar aquesta plataforma de partits que el polític entreveu com una possible opció per concórrer a les municipals.

«Trobo que és un projecte preciós, únic», va considerar sobre la possibilitat de participar a les eleccions municipals de 2019, però va assegurarque «no ho he decidit» de moment. Va afegir que ha d'analitzar encara «si les condicions són possibles», va destacar.

Si finalment es decideix a presentar-se per ser alcalde de Barcelona, ciutat en la qual va néixer i ha passat els estius de la seva infància i adolescència, «no vindré a dir mentides a la gent», va assegurar, en el sentit que, encara que coneix bé la ciutat comtal, és conscient que haurà de documentar-se i passejar-se més que no ha fet fins ara.

Per part seva, el president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i dirigent del partit, Alfred Bosch, va carregar contra l'exprimer ministre francès. En declaracions a la premsa des de la Fira d'Abril, Bosch va assegurar que veu «respectable i legítim» que Valls vulgui presentar-se a les eleccions municipals amb Cs o amb una plataforma amb més formacions, però va insinuar que la seva no seria una figura adequada per a l'alcaldia. «Per a nosaltres, no sembla difícil debatre contra candidats que no coneixen la ciutat, que no l'estimen o que no tenen projecte de ciutat. Res més fàcil que enfrontar-nos a candidats que no tenen el coneixement profund ni dels barris de Barcelona ni de les seves rendes, que no tenen projecte per a la ciutat, que no saben què fer amb la ciutat», va etzibar.