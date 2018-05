Centenars de persones es manifesten per la «República dels drets socials» a Barcelona

L´ANC, la Intersindical-CSC i entitats com Universitats per la República o Súmate han celebrat aquest dimarts a la tarda una manifestació a Barcelona per reclamar "la República dels drets socials". Centenars de persones han marxat de la plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume de la capital catalana corejant consignes independentistes, reivindicant la república catalana i la llibertat dels polítics sobiranistes que són a la presó. Des de l´ANC, la seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha volgut remarcar que han organitzat aquesta mobilització per primer cop en un 1 de Maig i de la mà d´altres entitats sobiranistes per "evidenciar que si es volen garantir de debò els drets socials, l´única solució és la república catalana". El membre del secretariat de la Intersindical Sergi Perelló, per la seva part, ha cridat a "fer for el sindicalisme a les empreses i centres públics" per poder "aturar el país un, dos, tres i els dies que faci falta" quan els catalans hagin de defensar la República i els seus drets laborals.