Cs no participa a l'1 de maig: «Mentre els sindicats vagin de la mà dels separatistes no hi participarem»

La portaveu adjunta de Cs al Parlament, Sonia Sierra, ha justificat l'absència de la formació taronja a la tradicional manifestació de l'1 de Maig a Barcelona. "Mentre els sindicats vagin de la mà dels separatistes nosaltres no hi participarem", ha assenyalat Sierra, que ha retret a les organitzacions CCOO i UGT a Catalunya "no respectar la pluralitat de tots els seus afiliats i dificultar la tasca de recosir la fractura social que ha causat el projecte separatista".

"Mentre les cúpules dels sindicats estiguin per la ruptura i la separació no anirem a cap de les manifestacions. Ens amoïna que alguns dirigents sindicals hagin participat en actes independentistes", ha insistit la portaveu adjunta de Cs, que ha puntualitzat que la seva formació sí assisteix a les concentracions arreu de l'estat espanyol on "es defensen clarament els drets de tots els treballadors". El passat 19 d'abril el líder de Cs, Albert Rivera, es va donar de baixa de la UGT en protesta pel "suport" del sindicat als líders polítics catalans empresonats "per delictes tant greus com la rebel·lió, la sedició o la malversació".