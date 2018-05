Cs reclama que Torrent retiri la Llei de Presidència del ple o recorrerà al Constitucional

La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán va exigir ahir al president de la cambra catalana, Roger Torrent, que «elimini» la reforma de la Llei de Presidència de l'ordre del dia del pròxim ple o, d'altra manera, presentaran un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional.

«Com a màxim, li donem de temps fins dijous», va avisar en declaracions als mitjans davant de la seu de la formació a Barcelona. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va emetre la setmana passada un dictamen -no vinculant, atès que es tracta d'un organisme consultiu- en el qual rebutjava la reforma de la llei de Presidència de la Generalitat impulsada per JxCat per intentar investir a distància a Carles Puigdemont, a Alemanya, pendent d'una euroodre d'extradició.

«Ha quedat clar que aquest tipus d'investidura a mesura que volen fer tant JxCat com ERC perquè un fugat de la justícia i una persona amb greus imputacions judicials pugui ser president a distància, va en contra de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia», va recalcar Roldán.

En aquest sentit, va demanar als partits independentistes que assumeixin «que el senyor Puigdemont no tornarà a ser president» i els ha urgit a proposar un candidat viable i net de càrregues judicials.

Només així, va recalcar, es podrà aixecar l'article 155 de la Constitució: «Només cal que busquin a algú que vulgui presidir la Generalitat, que vulgui respectar la legalitat, que vulgui respectar les sentències judicials i que vulgui respectar a tots els catalans».

Paral·lelament, l'associació Servidors.cat va denunciar que els treballadors públics de la Generalitat tenen «por» de ser destituïts a l'hora de «fer comentaris a Twitter, parlar amb els mitjans, fer rodes de premsa o assistir a determinats actes». En declaracions a l'ACN, la seva presidenta, Yolanda Hernández, va criticar les «greus» conseqüències de l'aplicació de l'article 155, encara que «hi ha una part dels danys a l'administració que no són visibles per part de la ciutadania».



Concentració sobiranista

ERC i el PDeCAT van convocar per demà a les 19.30 hores una concentració pels sis mesos d'empresonament a la presó d'Estremera del líder dels republicans i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn (PDeCAT).