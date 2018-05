Junqueras reclama un Govern «ja» per evitar «malgastar» els resultats del 21-D

L'exvicepresident català Oriol Junqueras va apressar ahir a la formació de Govern per «no desaprofitar» els resultats del 21-D, alhora que el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va demanar un «últim servei» a Carles Puigdemont: deixar de bloquejar la situació actual. Quan falten just tres setmanes perquè expiri, el proper 22 de maig, el termini legal perquè hi hagi una investidura a la presidència de la Generalitat que eviti la convocatòria automàtica d'unes noves eleccions, ahir es va intensificar la pressió a l'entorn de Puigdemont perquè s'activi l'anomenat «pla d», el d'una investidura efectiva.

En una entrevista per escrit a Catalunya Ràdio, des de la presó d'Estremera, Junqueras va reclamar de nou formar «ja» un govern a Catalunya per «no desaprofitar» els resultats del 21-D, i va advertir que amb unes noves eleccions «arrisquem molt «per» tornar a la mateixa situació en el millor dels casos».

«Quan has guanyat un partit en unes circumstàncies molt difícils, l'important és aprofitar el resultat (...). La qüestió és què guanyem no fent govern. I no vam guanyar res perpetuant el 155», va alertar el vicepresident català cessat, qui ha fet també una crida a la CUP i als comuns per sumar i ser «part de la solució».

Però també, des del Govern, urgeixen els independentistes a investir un president de la Generalitat «compromès amb la legalitat».

Així, en una entrevista amb Efe, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va enviar un «missatge» a Carles Puigdemont per «fer un últim servei» a Catalunya: «Que deixi de mantenir bloquejada la situació i segrestat el conjunt de la ciutadania», permetent investir un president «compromès amb la legalitat».



Els reclams de Millo

«Això és el que necessita Catalunya, Espanya i el conjunt de la ciutadania. No té cap sentit mantenir bloquejada la situació com ha estat fent Puigdemont», va defensar el delegat del Govern a Catalunya. Per això, Millo va aconsellar a Puigdemont que «escolti no tan sols a aquesta majoria de catalans que no han apostat mai pel procés independentista i volen ia recuperar la normalitat institucional, sinó que escolti també a una part important dels que sempre li han fet costat i que avui estan dient públicament que el que necessita Catalunya és un Govern constitucional i estatutari».

Mentre planeja la incertesa sobre si hi haurà o no «pla D», el que sí és segur és que les forces independentistes volen aprovar en el ple del Parlament d'aquesta setmana la reforma de la Llei de Presidència per a una eventual investidura a distància de Puigdemont, una reforma que ha tombat el Consell de Garanties Estatutàries i que el Govern del PP ja ha anunciat que recorrerà si s'aprova.

Des del PSC, el seu secretari d'Organització, Salvador Illa, va criticar que Puigdemont «no faciliti» la formació d'un Govern pel seu «egoisme paralitzant», i veu «estrany i ridícul» que la majoria parlamentària independentista no es posi d'acord.



«Silenci aterridor» del PSOE

I, en clau nacional, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va criticar en una entrevista amb Efe el «silenci aterridor» del PSOE davant els drets col·lectius i individuals «amenaçats»: els socialistes creuen que per la unitat d'Espanya «tot val», va retreure Pujol. Els exconsellers de la Generalitat Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn (PDeCAT) van demanar aquest dilluns donar suport a «les propostes» que faci l'expresident Carles Puigdemont (JxCat) per desbloquejar la legislatura. «Davant dels dies transcendents que venen fem confiança al president Carles Puigdemont i a les propostes que dugui a terme», van expressar en tres anotacions als seus respectius comptes de Twitter, realitzades des de la presó d'Estremera i recollides per Europa Press.