L'advocat de Ponsatí veu clau els drets humans per impedir l'extradició

Aamer Anwar, l'advocat de l'exconsellera catalana Clara Ponsatí, requerida per la Justícia espanyola pel referèndum de l'1-O, va dir ahir que la qüestió sobre els drets humans «és fonamental» en la seva estratègia de defensa per oposar-se a l'ordre europea de detenció. En declaracions al diari independentista escocès The National, Anwar ha afirmat que en el cas de Ponsatí la protecció dels seus drets humans posa en qüestió l'euroordre, dictada pel Tribunal Suprem espanyol.

«Aquest cas farà història perquè es tracta d'un enjudiciament polític i, per primera vegada a Escòcia i al Regne Unit es veurà a un govern estranger enjudiciat per abusar del procés», va sostenir.

Segons l'advocat, si Ponsatí, de 61 anys, és extradida, podria afrontar quatre anys de presó preventiva i, en el cas de ser condemnada, podria haver de complir una pena de fins a 33 anys de presó.

«La realitat del que estem parlant aquí és d'una sentència de mort. El Govern espanyol no refusarà imposar la màxima sentència», va assenyalar Anwar, que és també rector de la Universitat de Glasgow. Les autoritats judicials requereixen el lliurament de Ponsatí a Espanya per delictes de rebel·lió i malversació de fons públics relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. L'exconsellera rebutja la seva extradició en considerar que els càrrecs tenen una motivació política. En declaracions al mateix rotatiu, Ponsatí ha assenyalat que la seva determinació s'està enfortint davant el que ha qualificat de "venjança» per part de l'Executiu espanyol.

«No es tracta de justícia, això és venjança, és un segrest. Sento que no hi ha forma que Espanya pugui argumentar que és una democràcia quan es comporta com ho està fent», va afirmar. Va afegir que se sent animada pel suport rebut a Escòcia, particularment de la Universitat de St Andrews, on va exercir com a professora d'Economia i Finances entre 1996 i 2016 i a la que va tornar al març, després d'estar fugida a Bèlgica des de l'octubre passat al costat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El pròxim 15 de maig se celebrarà una nova vista preliminar sobre l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem espanyol i el cas de la seva extradició serà tractat el 30 de juliol. Davant l'expectativa que el procés judicial s'allargui, Ponsatí, al costat de Anwar, està portant a terme una campanya pública a Escòcia amb l'objectiu de recaptar fons per pagar la seva defensa a través de petites donacions amb les quals fins ara ha aconseguit prop de 280.000 euros.