Maig, un mes clau per a Catalunya, Madrid i Espanya

El calendari polític ha convertit maig en un mes clau en el qual s'hauran d'aclarir qüestions com si haurà noves eleccions a Catalunya; qui substituirà Cristina Cifuentes; i si, com sembla, el PNB dóna suport els pressupostos i permet així a Mariano Rajoy esgotar la legislatura.

També resultarà transcendent la publicació en els primers dies del mes del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes d'abril, primer que inclourà estimació de vot des de gener i en el que es comprovarà si continua creixent el suport a Ciutadans fins al punt de, com vénen apuntant altres enquestes, disputar la victòria al PP.

Encara que els portaveus dels principals partits acostumen a treure-li ferro públicament a les prediccions electorals, el cert és que bona part de les seves decisions s'orienten en funció dels sondejos i en aquesta ocasió els resultats del CIS podrien influir en l'actitud de PP i Cs en aquest difícil equilibri que mantenen els dos partits en les seves relacions de suport-oposició.



CATALUNYA

La fallida votació de la investidura de Jordi Turull com a aspirant a la presidència de la Generalitat de Catalunya el 22 de març va fer que comencés a córrer un termini de dos mesos que, de no mediar acord i candidat viable abans del 22 de maig, abocarà a la convocatòria de noves eleccions a Catalunya.

Els independentistes segueixen negociant per evitar-les i poder elegir un nou president abans que expiri el termini.

S'espera que el pròxim dia 3 el Parlament de Catalunya pugui votar la reforma de la Llei de la Presidència de la Generalitat per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont, encara que això suposaria desobeir el Tribunal Constitucional, cosa a la qual no semblen disposats en aquesta ocasió des de les pròpies files de JxCAT.

Està per veure si la proximitat de la data límit per a la convocatòria de noves eleccions -serien a mitjan juliol- estimula un acord entre els independentistes al voltant d'un candidat diferent de Puigdemont i amb possibilitats de ser elegit sense impediments legals.

MADRID

Per exemple, de Ciutadans dependrà si la persona que designi el PP per substituir Cristina Cifuentes al capdavant de la Comunitat de Madrid i la candidatura de la qual ha de formalitzar-se abans del 21 de maig compta amb els vots suficients per resultar elegit en la votació d'investidura que se celebrarà com data límit el 30 de maig si es van esgotant tots els terminis.

En el partit taronja semblen disposats a donar suport a qui decideixi el PP per presidir la comunitat de forma interina fins a les eleccions de l'any vinent i a no atendre les peticions dels socialistes de permetre amb la seva abstenció que governi Ángel Gabilondo, a qui Podem ja ha garantit el seu suport.

Ángel Garrido, actual conseller de Presidència; i els diputats Juan Antonio Gómez-Angulo i Regina Piñol, són els noms que més sonen per a aquest lloc, una vegada que la direcció nacional del PP ja ha apuntat que serà una altra persona -potser el futur candidat a les eleccions- qui dirigirà la gestora del partit en la comunitat.

PRESSUPOSTOS

El dictamen final de la Comissió de Pressupostos del Congrés ha d'estar a punt el dia 18 i el ple de la Cambra el votarà entre el 21 i el 24 de maig.

Aquest serà el moment en el qual el PNB haurà de deixar clar si dóna suport els comptes públics o, com van assegurar els seus portaveus a l'inici de la tramitació, les rebutja mentre segueixi vigent l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

De moment, en el primer tràmit, els nacionalistes bascos van sumar els seus vots als de PP, Ciutadans, Coalició Canària, Foro Asturias i UPN per rebutjar les esmenes a la totalitat que havien presentat altres grups.

Si finalment el Govern aconsegueix, com sembla, aprovar els Pressupostos, Rajoy tindrà l'horitzó aclarit per esgotar la legislatura.