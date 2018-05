Nou escorcoll a la Generalitat: la Guàrdia Civil busca dades del web del referèndum

La Guàrdia Civil va tornar a escorcollar la Generalitat divendres passat per buscar documentació a l'entorn de la presumpta malversació de fons públics per organitzar el referèndum de l'1-O, segons ha explicat el canal 3/24. La informació indica que agents de paisà van registrar les oficines de Presidència i van demanar als funcionaris documentació relacionada amb el web referèndum.cat. Segons el canal televisiu, els agents no van trobar factures ni documents que indiquin que la Generalitat va ordenar dissenyar aquesta pàgina en els mesos previs a l'1-O.

En canvi, afirma que sí que van trobar documents sobre el registre del domini, que va ser durant el mandat de Pasqual Maragall, el 2006. Aleshores, el govern va comprar el domini en previsió del referèndum de l'Estatut, que va ser el 18 de juny d'aquell any.

