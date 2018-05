Pintades contra els docents de l'IES de Sant Andreu de la Barca investigats per la Fiscalia

L'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca va aparèixer ahir al matí amb pintades contra els nou professors del centre acusats per la Fiscalia d'un delicte d'odi per assenyalar els alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O. A les pintades, que van ser esborrades a primera hora per una brigada municipal, hi apareixien els noms complets dels docents i paraules despectives com «nazis» o «rates».

Les pintades van aparèixer després que el diari El Mundo publiqués un reportatge amb els noms, fotografies i biografia dels nou professors i que el líder de C's, Albert Rivera, el difongués via Twitter.

El president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, veu un «linxament» públic en el tractament mediàtic i les xarxes socials dels nou professors de l'IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), denunciats per la Fiscalia de Delictes d'Odi.

En un comunicat, Lluís Font, també diputat del PDeCAT, va expressar la seva «repulsa» per aquest tractament, «fet per algun mitjà i per algun líder polític», en referència implícita al líder de Ciutadans Albert Rivera.

Rivera va difondre ahir un tuit en el qual es reproduïen les fotografies de sis dels mestres denunciats per la Fiscalia, publicades inicialment per el rotatiu madrileny. En aquest sentit, la diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán va considerar que les pintades són «una mostra de fractura» i va assegurarque la seva formació condemna «qualsevol mena de violència». Al seu entendre, els únics responsables que es produeixin aquestes situacions són els independentistes que «alimenten el clima de confrontació». Un professor de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca va reclamar ahir que es faci públic l'informe que «s'està ocultant» de la Inspecció d'Educació de la Generalitat sobre el dia després de l'1-O i pel qual la Fiscalia ha denunciat nou professors per un presumpte delicte d'incitació a l'odi.



Reclamen informe a Educació

En declaracions a Europa Press, Josep Lluís del Alcázar, delegat sindical de la CGT, va reclamar a l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, que pregunti al ministre Íñigo Méndez de Vigo (qui ara té les competències en educació amb l'aplicació del 155) «per què oculta l'informe d'Inspecció».

El professor de Ciències va assegurar que el sindicat té constància que l'informe d'Inspecció «no veu cap indici» negatiu en el comportament dels docents, i va reclamar que es faci públic per proporcionar tranquil·litat als professors i alumnes. El professor va defensar la tasca dels docents d'El Palau, va lamentar la «instrumentalització» que s'està realitzant del cas, i va retreure la indefensió que senten els educadors.