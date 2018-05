Protesta de 400 pensionistes a Barcelona

uns 400 pensionistes, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona en defensa de les pensions públiques i per exigir una reforma integral del sistema de pensions. «No deixarem el carrer», van cridar membres de la Marea Pensionista, convocant de la protesta. La manifestació va acabar davant l'Ajuntament per denunciar que el ple de Barcelona no ha aprovat una moció contra els plans paneuropeus de pensions per l'oposició de PDeCAT, PP i Cs. La Marea Pensionista insta els consistoris a posicionar-se en contra del futur reglament europeu, com a mesura de pressió, amb concentracions fa dues setmanes davant diversos ajuntaments.