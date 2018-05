El PSC rebutja sumar-se a la plataforma amb Cs i PP liderada per Manuel Valls

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va reafirmar ahir que el candidat del seu partit a les eleccions municipals de l'any que ve a Barcelona és Jaume Collboni, rebutjant així la possibilitat de presentar-se sota la plataforma unitària amb Cs i el PP proposada per l'ex-primer ministre francès Manuel Valls.

Així es va posicionar Illa en una roda de premsa a la seu del partit, quan va ser preguntat sobre unes declaracions de Manuel Valls en les quals s'havia mostrat obert a liderar com a candidat una plataforma de partits que fes front a l'independentisme en els comicis de la capital catalana.

«Ens sembla un punt contradictori. No entenem com una persona que es presenta en primer terme amb Ciutadans després apel·la a una llista unitària», va sasenyalar Illa. «Sembla que hi ha alguna cosa que no ha funcionat», va afegir el representant dels socialistes catalans. Illa també va criticar «el silenci» de Cs i la seva líder a Catalunya, Inés Arrimadas, per la situació a la Comunitat de Madrid, i va recordar que els últims tres presidents del PP han dimitit per casos de corrupció.

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, es va manifestar en el mateix sentit en una entrevista a La Sexta, on va rebutjar la proposta de Valls i va recalcar que defensaran una candidatura «netament socialista» per a l'Ajuntament de Barcelona. «Presentarem una candidatura socialista que respongui al nostre projecte polític i a la realitat que viu Catalunya», va afirmar Ábalos.

A més, Ábalos va criticar les «importacions de polítics» als quals «ja se'ls ha passat el moment» i han «fracassat al seu propi país», i va advertir que les circumstàncies «especials» de Catalunya no estan per a «aquest tipus d'operacions de màrqueting que no tenen res a veure amb la realitat».



Crítiques de Rivera

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va lamentar la negativa del PSC i els va acusar de preferir situar-se al costat dels «nacionalistes i populistes». «El PSOE està més còmode donant suport a nacionalistes i populistes que sumant amb els constitucionalistes perquè la capital catalana recuperi prestigi, convivència i prosperitat. Nosaltres sumarem a les urnes amb els que sí que vulguin obrir aquesta nova etapa per a Barcelona», va escriure el líder de Cs a Twitter després d'escoltar les paraules d'Illa.

Per la seva banda, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, també va donar suport ahir a la idea d'una «plataforma àmplia» alternativa a les forces «populistes i separatistes» on hi hagi candidats de Cs i també altres persones «independents o vinculades a altres partits».