Els tres mossos acusats d'agredir manifestants a Can Vies neguen els fets

Els set agents dels Mossos d'Esquadra acusats per tres manifestants d'agredir-los durant les protestes pel desallotjament del centre okupa Can Vies a Barcelona, al maig del 2014, van al·legar ahir en el primer dia de judici que van ser altres agents els que els van detenir i que ells únicament «van dispersar-los».

L'acusació particular, exercida pel col·lectiu Altera Solidària sol·licita penes de fins a 15 anys per als set agents per la comissió de tres delictes contra la integritat moral dels denunciants i tres delictes de lesions, mentre que la Fiscalia no els acusa.