Un entrenador de futbol base serà jutjat per violar tres menors

L'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de demà un entrenador de futbol base per presumptament violar tres menors i abusar sexualment d'un altre, que jugaven en els seus equips, a més d'abusar de dos menors més que volien treballar o anaven a discoteques que regentava en localitats de la província de Barcelona entre 2007 i 2016.

L'acusat, Eduard L.I., s'enfronta a una petició de la Fiscalia de 84 anys i mig de presó per tres delictes continuats d'agressió sexual, un delicte continuat d'abusos sexuals, dos delictes d'abús sexual a menors de 16 anys -un de continuat-, un delicte d'abús sexual i un delicte de captació de menors per a pornografia.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acusat va actuar amb quatre menors d'entre 13 i 14 anys als quals entrenava en dos equips, entre 2007 i 2010, seguint un mateix patró: es guanyava la seva confiança als entrenaments, els convidava a menjar, a jugar a videojocs a la consola o a veure alguna pel·lícula a la seva casa, i aprofitava els moments tot sol per abusar d'ells.



Abús de confiança

La Fiscalia considera que l'acusat es valia de la relació de confiança generada i de la seva autoritat com a entrenador per cometre els delictes, i si els nens es negaven a les seves peticions els agafava del coll, els empenyia, els donava plantofades a la nuca i els amenaçava amb represàlies com no deixar-los jugar al futbol.

L'acusat va violar tres menors del seu equip i, quan va ser expulsat, va entrar posteriorment en dos clubs més a entrenar i va abusar sexualment d'un dels anteriors i d'un altre menor.