La Fiscalia veu llibertat d'expressió en l'acte d'obertura del «sí» l'1-O

La Fiscalia considera llibertat d'expressió l'acte que va obrir la campanya pel sí al referèndum de l'1-O a Tarragona i va arxivar la denúncia, segons va avançar el Diari de Tarragona. Cal recordar que el 14 de setembre es va celebrar a la Tàrraco Arena Plaça el que suposava el tret de sortida de la campanya pel referèndum d'autodeterminació, organitzat per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), per Òmnium Cultural i per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). El Constitucional ja s'havia pronunciat sobre la consulta declarant-la il·legal, i per això el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va advertir els organitzadors que incorrien en un «delicte» si celebraven aquest acte. L'esdeveniment, que va comptar amb la participació de la plana major del Govern, va ser denunciat per la policia espanyola davant la Fiscalia, que ara ha decidit arxivar la investigació considerant que es va emmarcar en els drets a la llibertat d'expressió i reunió.

En un altre ordre de coses, la Guàrdia Civil va tornar a escorcollar la Generalitat divendres passat per buscar documentació sobre la presumpta malversació de fons públics per organitzar el referèndum de l'1-O, segons va explicar el canal 3/24.