Pedro Sánchez demana a Rivera que «aclareixi» si ha fitxat o no Manuel Valls

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat al de Ciutadans, Albert Rivera, que «aclareixi si ha fitxat o no Manuel Valls» com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, ja que, des del seu punt de vista, per les declaracions que està fent l'ex-primer ministre francès, «sembla que li ha donat carbasses».

Sánchez, que va fer aquestes declaracions durant la manifestació de l'1 de maig, va advertir a Rivera que, si és així, no pot «culpar la resta de partits polítics» i el va acusar de fer un «flac favor al seu partit i a la gent que està fent la seva feina en el grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona».

Valls va dir fa uns dies que no havia deixat el Partit Socialista de França per ficar-se en un altre partit polític i es va mostrar disposat a liderar una plataforma en les municipals de Barcelona juntament al PSC i el PP. Per al secretari general del PSOE, Rivera està demostrant que «no té estima als seus regidors» i que «no té equip ni projecte», i alerta a més que haurà d'explicar «per què anuncia un no-candidat».

Per la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va apostar ahir per guanyar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els partits independentistes amb un «nou projecte» a les eleccions municipals de l'any que ve. En una entrevista a El Mundo, va assegurar que des de Cs volen «sumar gent de la societat i captar talent» amb l'objectiu de guanyar les municipals. Arrimadas va lamentar que el PSC hagi descartat l'opció de formar una candidatura unitària liderada per Valls i va acusar els socialistes de preferir «sumar amb els nacionalistes o els populistes d'Ada Colau».