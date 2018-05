Sànchez (JxCat) i ERC avalen Elsa Artadi com a candidata

El nom d'Elsa Artadi torna a sonar amb força com a candidata a la presidència de la Generalitat.

En una entrevista publicada avui, Jordi Sànchez, anterior candidat de JxCat i número dos de la candidatura, ha assegurat que "Artadi és una dona capacitada abastament i li auguro un llarg recorregut polític, sigui o no sigui ara aspirant a la presidència. Ella sap que té tot el meu suport".

Al mateix temps, l'adjunt a la Presidència d'ERC i secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que si la diputada de JxCat Elsa Artadi és la proposada per presidir la Generalitat "no hi haurà cap problema" dels republicans per investir-la.

"Hi ha una bona relació i és una persona amb una gran capacitat de treball, i té moltes qualitats", ha afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en la qual ha subratllat que els polítics catalans empresonats insisteixen en la necessitat de formar Govern.



Reunió amb Puigdemont a Alemanya

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont reunirà aquest cap de setmana a Berlín (Alemanya) els diputats de JxCat al Parlament. La reunió se celebrarà un dia després que el Parlament debati i eventualment aprovi la reforma de la Llei de la Presidència que JxCat impulsa per investir Puigdemont a distància.

Malgrat l'aprovació d'aquesta llei, no queda clar que JxCat torni a intentar la investidura de Puigdemont, ja que recentment la seva candidatura ha estat impugnada pel Tribunal Constitucional i promoure-la suposaria incórrer en desobediència.

Des de JxCat asseguren que la seva intenció no implica en cap cas forçar a desobeir els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament per la qual cosa, després d'aprovar la llei, hauran de decidir si segueixen apostant per Puigdemont o busquen un candidat alternatiu.

Així, la reunió de Berlín podria servir per aclarir el panorama i saber si s'aposta per un candidat alternatiu.