El termini per esmenar la llei per investir Puigdemont acaba avui barcelona

El Parlament tancarà avui a les 18 hores el termini per presentar esmenes a la reforma de la Llei de la Presidència que impulsa JxCat per investir Carles Puigdemont a distància.

Un cop tancat el termini, ja només quedarà que la Cambra les admeti a tràmit i la llei, que es tramita per la via d'urgència, es debatrà i es votarà en el ple del Parlament que començarà aquest dijous a les 11 hores i que està previst que s'allargui fins al divendres. Segons l'ordre del dia del plenari amb el qual treballen els grups i al que ha tingut accés Europa Press, el debat i votació de la llei se celebrarà en la sessió del divendres a les 12 hores.

La norma arribarà al seu debat final en el ple sense amb prou feines introduir canvis en el text, malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries va avisar la setmana passada que la norma vulnera la Constitució i l'Estatut.

Fonts de JxCat consultades per Europa Press han explicat que estan estudiant presentar esmenes però que, si es fan, seran «qüestions puntuals i de caràcter tècnic», per la qual cosa no afectaran el nucli de la normativa.

Fonts d'ERC expliquen que no tenen previst esmenar la llei, mentre que la CUP encara ho estudia, però no introduirà canvis importants en una norma que avala el que aquest partit porta temps defensant: investir Puigdemont encara que això suposi un acte de desobediència.

Així, els tres grups estan disposats a tirar endavant la norma malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que era il·legal investir un president a distància, i poden fer-ho ja que els dictàmens d'aquest òrgan són consultius i, per tant, no vinculants. La resta de partits de l'hemicicle, crítics amb la llei, sí que sospesen introduir esmenes que la reformulin per complet, però els seus vots són insuficients per modificar-la, i alguns com Cs han anunciat que acudiran al TC si la llei no es retira de l'ordre del dia del ple. Abans que finalitzi el termini per presentar les esmenes, aquest dimecres a les 10 hores la Taula celebrarà una sessió ordinària en la qual PSC, Cs i PP aprofitaran per demanar al president de la Cambra, Roger Torrent, que retiri la norma de l'ordre dia.



Inconstitucionaliat de la llei

Els tres partits al·leguen que el Consell de Garanties ha estat molt clar en assenyalar la inconstitucionalitat de la llei, per la qual cosa consideren que no ha de portar-se al ple encara que els dictàmens de l'òrgan consultiu no siguin vinculants. PSC, Cs i PP argumenten que, si es porta la llei al ple, podria repetir-se l'escenari del 6 i 7 de setembre de 2017: JxSí i la CUP van aprovar la llei del referèndum i la de «desconnexió» obviant les recomanacions en contra dels lletrats del Parlament i del Consell de Garanties.

Malgrat que la llei s'aprovarà amb tota probabilitat, la investidura de Puigdemont no està ni molt menys garantida, ja que el Tribunal Constitucional va suspendre la setmana passada la candidatura de l'expresident de la Generalitat i promoure-la de nou suposaria incórrer en desobediència.

Quim Torra va assegurar ahir a Catalunya Ràdio que «no hi ha cap proper candidat posat sobre la taula» a la presidència de la Generalitat. Per als diputats de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont continua essent el nom, i per això confia que «en el ple d'aquesta setmana» tiri endavant la reforma de la Llei de presidència al Parlament. Torra va descartar que ell pugui ser presidenciable i es va mostrar convençut que Puigdemont «sap el que toca fer». Per això va reiterar el missatge que ja donaven ahir exconsellers com Josep Rull o Jordi Turull: «tota confiança».