Un banquer lleidatà, acusat d'estafar desenes de clients, entre ells la seva mare

Els Mossos d'Esquadra van trobar documents d'operacions bancàries, que demostrarien el delicte d'apropiació indeguda i falsedat documental, a casa de l'exdirector de banca de Lleida acusat d'haver fet perdre a dues entitats 1,1 milions d'euros de més d'un centenar de clients, entre ells la seva mare. Ho han explicat en la segona jornada del judici que ha tingut lloc a l'Audiència de Lleida aquest dijous.

Avui estaven citats a declarar diversos testimonis, alguns dels quals no s'hi han presentat. Un d'ells ha acreditat problemes de salut a causa de la seva edat avançada i un altre ha mort. La mare de l'acusat, que sí que hi ha assistit, s'ha acollit al seu dret de no declarar per no perjudicar el seu fill. La fiscalia i Catalunya Caixa l'acusen d'haver-se apropiat entre el 2008 i el 2013 de 460.000 euros de tres dels seus clients. Bankinter, per la seva banda, l'acusa d'haver fet perdre a aquesta entitat, a causa de les mateixes pràctiques fraudulentes, 645.000 euros més d'un centenar de clients més entre el 2013 i el 2014.

Segons denuncien, l'acusat, per captar clients amb grans quantitats de diners, els oferia uns interessos superiors als establerts per l'entitat i el banc d'Espanya. Si per exemple, l'interès màxim que es podia oferir era del 2%, l'acusat els oferia un 0,5% addicional en un annex al contracte oficial. Aquest annex no duia el segell de l'entitat bancària ni estava autoritzat per ningú. L'acusat s'encarregava manualment d'abonar el 0,5% de més promès al client aconseguint els diners a través de dues pràctiques. Per una banda, falsificava signatures de clients per treure directament diners del seus comptes i per l'altra, invertia els diners que clients li havien donat per contractar productes financers a terminis en contractar fons d'inversió que, en alguns casos li proporcionaven més diners, tot i que en d'altres, perdia diners.

D'aquesta manera anava passant diners d'un compte a un altre entre diversos clients per cobrir els descoberts que ell mateix causava. Un dels clients a qui l'acusat va treure diners falsificant la seva signatura va ser la seva mare. Les pràctiques fraudulentes es van destapar quan alguns clients es van queixar a les entitats que no havien rebut la totalitat dels interessos promesos, quan l'acusat estava de vacances i havia oblidat fer l'ingrés.

El judici es va iniciar aquest dimecres 2 de maig, ha continuat aquest dijous 3 de maig i està previst que l'última sessió del judici tingui lloc el pròxim 9 de maig.

En la primera sessió del judici, l'acusat va reconèixer pràctiques fraudulentes mentre treballava a Catalunya Caixa i va explicar que havia intentat arribar a un acord extrajudicial amb els dos bancs per tornar els diners que presumptament va agafar. L'acord, va explicar, consistia a tornar a cada entitat 20.000 euros inicialment i després anar abonant 1.000 euros més (500 euros a cada entitat) cada mes. Els bancs però, consideren que aquestes quantitats són insuficients ja que mai arribaria a pagar els diners que consideren que els deu.

La fiscalia demana que se li imposin quatre anys de presó, quatre anys d'inhabilitació en l'exercici de qualsevol activitat relacionada amb el sector financer, una multa de 3.300 euros, i que torni a Catalunya Caixa els 462.298,92 euros que va haver d'abonar als primers clients d'aquesta entitat. L'acusació particular de Catalunya Caixa eleva la petició de pena fins als sis anys de presó. De moment, la fiscalia no l'acusa dels diners que Bankinter li reclama. L'acusació particular d'aquesta entitat li reclama els 645.000 euros que va haver d'abonar a clients per culpa, assegura, de les males praxis de l'acusat i demana que se li imposin quatre anys de presó.