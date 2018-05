Dos càrrecs del Govern neguen que es financés la web del PNR

El secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, i el director general de Comunicació, Jaume Clotet, van explicar al magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que la web del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) no va ser mai pagada per la Generalitat i que es va cedir de forma gratuïta a Òmnium i el Ciemen, que formaven part del PNR.

Segons van explicar fonts jurídiques, el domini de la pàgina web del Pacte Nacional pel Referèndum es va reservar el desembre del 2016 per part d'un particular, ja que la tramitació de la Generalitat és massa lenta i es podia perdre el nom «pactepelreferendum.cat». Una dissenyadora gràfica va fer la web i la Generalitat, a través del CTTI, se'n va fer càrrec un cop constituït formalment el pacte, liderat per Joan Ignasi Elena. No obstant, la Generalitat va voler «desgovernamentalitzar» el pacte i va cedir la titularitat de la web a dues entitats que en formaven part, Òmnium i el Ciemen, que formalment encara consten com a titulars de la web.