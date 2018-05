Elsa Artadi torna a agafar força com a candidata a la Generalitat

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, guanya punts com a possible «pla D» per a la investidura del president de la Generalitat i, de fet, ja comptaria amb l'aval d'ERC si aquest fos el nou nom que posés sobre la taula el grup parlamentari que lidera Carles Puigdemont.

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va donar a entendre a Catalunya Ràdio que el nom no serà un escull per acordar la investidura amb JxCat: «Si la proposta és Elsa Artadi, per a nosaltres no hi haurà cap problema».

«Hi ha una bona relació, és una persona amb gran capacitat de treball, té moltes qualitats», va afirmar Aragonès, que va assenyalar que, si de la reunió que JxCat mantindrà aquest cap de setmana a Berlín «surt una proposta» de pla D, «evidentment pot ser una qüestió de dies» que hi hagi investidura.

El nom d'Artadi, persona de màxima confiança de Puigdemont, no genera precisament entusiasme en les estructures dirigents del PDeCAT, però el fet que el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, hagi beneït aquesta opció deixa poc marge als demòcrates.

Si Artadi és l'elegida de Puigdemont, el PDeCAT haurà de concentrar-se a negociar el repartiment de carteres del nou Govern. La solució podria sortir de la reunió de JxCat d'aquest cap de setmana a Berlín, per determinar els pròxims passos a seguir.

Fonts de JxCat van confirmar que els diputats viatjaran entre divendres i dissabte a Berlín i tornaran diumenge, així que el conclave tindrà lloc després del ple que arrenca avui, en el qual està previst que divendres s'aprovi la modificació de la llei de la presidència de la Generalitat, pensada per reservar-se la possibilitat d'investir a distància a Puigdemont, a Alemanya pendent d'una euroodre d'extradició.

Però JxCat no vol forçar a la desobediència a la Mesa del Parlament, que ja va rebre l'advertència per escrit que no podia saltar-se la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional (TC) sobre la candidatura de Puigdemont.

En aquest context, Puigdemont podria renunciar temporalment a ser investit abans del termini del 22 de maig -es reservaria la possibilitat d'intentar-ho més endavant en la legislatura- i podria plantejar dissabte que ve l'activació d'un nou candidat.

Seria el quart candidat després del mateix Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull, però aquesta vegada estaria en llibertat i a Espanya, per la qual cosa sí que podria ser investit en un ple que, segons fonts parlamentàries, podria celebrar-se ja la setmana que ve.

De fet el calendari apressa, ja que quan els diputats de JxCat se senten amb Puigdemont a Berlín quedaran només 17 dies perquè expiri el termini per elegir un president o presidenta de la Generalitat, encara que el primer grup independentista del Parlament no desitja esgotar fins a l'últim moment, segons fonts d'aquest.

A JxCat esperen que sigui Puigdemont qui proposi al seu successor, després que els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, a més de diversos diputats, hagin expressat confiança en ell i en les propostes que plantegi.

Entre els més ben posicionats per succeir Puigdemont destaca Elsa Artadi, si bé també han sonat al seu moment Eduard Pujol, Marta Madrenas, Quim Torra, Marc Solsona o Ferran Mascarell.

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va afirmar a Girona que veu la «immensa majoria» de catalans a favor que el president del Parlament, Roger Torrent, proposi «un candidat viable per ser investit».

«S'espera del president del Parlament que proposi un candidat o candidata viable per ser investit, i que pugui nomenar a un Govern que es comprometi amb el compliment i respecte de la Constitució i l'Estatut», va afegir.

Sobre la reunió que JxCat celebrarà a Berlín amb Carles Puigdemont, va assegurar que «forma part de la ficció en la qual està immers» l'expresident.



Recurs d'empara

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar per avui un recurs d'empara davant el TC contra la delegació de vot de Puigdemont i Antoni Comín, i considera «injustificable» i «inexplicable» que el Govern de Mariano Rajoy no impugni també.

La portaveu del grup parlamentari del PSC-Units, Eva Granados, va anunciar que la seva formació votarà en contra que la reforma de la llei de presidència es debati mitjançant lectura única, per ser «coherents» amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. La portaveu de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, va considerar poc «creïble» la modificació de la llei de presidència per investir a distància a Puigdemont quan, a la vegada, es produeix un «ball de noms» sobre candidats alternatius a JxCat. El líder de la CUP al Parlament, Carles Riera, va assegurar ahir que en aquests moments no existeix «cap marc negociador obert» ni bilateral ni trilateral amb Junts per Catalunya i ERC amb vista a una eventual investidura a la presidència de la Generalitat.



L'ANC fa una consulta interna

Mentrestant, l'ANC obrirà avui una consulta interna entre els seus associats per conèixer si avalen l'escenari d'un candidat alternatiu a Puigdemont per a la investidura o si, en canvi, preferirien no renunciar al seu nom i repetir eleccions.