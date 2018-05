El jutge investiga despeses en desplaçaments dels síndics electorals de l'1-O

La jutge que instrueix la querella contra els cinc membres de la Sindicatura Electoral que el Parlament va designar per a l'1-O va ordenar a la policia que investigui si es van pagar amb fons públics els seus desplaçaments a la reunió que es va convocar per donar-los instruccions sobre la seva funció.

Segons van informar fonts jurídiques, la titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona ha declarat complexa la causa en què investiga els síndics electorals per practicar noves diligències, que se centraran ara a descobrir si les despeses d'aquest òrgan, que va ser dissolt pel Tribunal Constitucional, es van pagar amb diners públics.

La defensa dels síndics va recórrer davant l'Audiència de Barcelona la declaració de complexitat de la causa, que la Fiscalia dóna suport davant la «necessitat d'investigar els possibles moviments econòmics que podia comportar l'acompliment» de les seves funcions, segons el seu escrit, a què ha tingut accés Efe.

Concretament, el ministeri públic demana que s'investigui una reunió que s'hauria celebrat al Parlament, «convocada i dirigida per persones que no van ser identificades, amb la finalitat de donar directrius sobre l'acompliment de les seves funcions» als síndics, una trobada que va ser confirmada pels lletrats de la cambra catalana en la seva declaració com a testimonis.

«Noves investigacions»



Per a la Fiscalia, és necessari «efectuar noves investigacions» sobre aquesta reunió i, concretament, els desplaçaments que van fer els síndics electorals a aquesta, en alguns casos «desplaçant-se des de fora de la localitat de Barcelona».

El Tribunal Suprem ha citat per al pròxim 9 de març els exconsellers empresonats el passat 23 de març -Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa- i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en una vista per tractar el recurs d'apel·lació contra el seu reingrés a la presó, segons fonts judicials.

Neus Bramona, parella del president d'ERC, Oriol Junqueras, en presó preventiva des de fa sis mesos, ha reclamat avui la formació d'un nou Govern perquè, segons el seu parer, ajudaria a la situació dels presos sobiranistes.