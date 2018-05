La Mesa estudiarà abans del ple si retira la reforma per investir Puigdemont

JxCat va presentar ahir tres esmenes que introdueixen lleugers retocs a la seva reforma de la llei de la presidència de la Generalitat, pensada per permetre una investidura a distància de Carles Puigdemont, malgrat que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries respecte a això no avalava aquesta fórmula.

En concret, JxCat va registrar ahir a la tarda tres esmenes a la llei de la presidència, que es debatrà i votarà aquest pròxim divendres en el ple del Parlament.

Les esmenes obvien en bona mesura les observacions plantejades pel Consell de Garanties Estatutàries, que en el seu últim dictamen, no vinculant, va advertir que una investidura a distància del president de la Generalitat, com planteja JxCat, no encaixaria en la legalitat que marquen la Constitució i l'Estatut.

Retirar-ho de l'ordre del dia



La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament es reuniran avui a les 9.30 per analitzar una petició de Cs per retirar de l'ordre del dia del ple de les 11 la reforma de la Llei de la Presidència per fer investidures a distància. Fonts parlamentàries van dir que s'ha convocat a tots dos òrgans per analitzar la petició de Cs, que al·lega un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que indica que la reforma és il·legal tant en el fons com en la forma.

La reforma que permetria investir Carles Puigdemont (JxCat) a distància s'està tramitant pel procediment de màxima urgència i es preveu que es debati en la sessió del ple reservada per aquest divendres (durarà dos dies perquè l'ordre del dia és molt extens).

Cs exigeix que la reforma es retiri de l'ordre del dia i que no s'abordi en cap cas, i ara seran la Mesa i la Junta de Portaveus les que decidiran, hora i mitja abans del ple.

JxCat i ERC tenen majoria en l'òrgan rector de la Cambra i, amb tota probabilitat, la petició de Cs es rebutjarà: fonts de tots dos grups reivindiquen que el dictamen del CGE no és vinculant i que la reforma pot arribar al ple sense que suposi un conflicte jurídic ni desacatar cap tribunal.

Els membres de JxCat de la Mesa es neguen a rebre la notificació del TC per la suspensió de la candidatura de Puigdemont.