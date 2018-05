Munté avala Artadi i creu que és una de les persones més preparades dins de JxCat

La presidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha avalat d'Elsa Artadi com a candidata a la investidura, tal com va fer dimecres el president de JxCat, Jordi Sànchez, en una entrevista per escrit a l'ACN des de la presó.

En declaracions a RAC1, Munté ha subratllat que és una de les persones més preparades que hi ha dins de Junts per Catalunya per assumir el càrrec. "Té una llarga experiència política, que té uns coneixements molt importants i que s'ha bregat molt, no només com a representant de JxCat al Parlament, sinó ja abans amb les seves responsabilitats al Govern, negociant i tractant amb diferents formacions polítiques, i amb una visió de país molt oberta i transversal", ha explicat. Amb tot, la presidenta del PDeCAT ha reconegut que l'última paraula la tindrà Carles Puigdemont, qui té "tota la confiança per part del Partit Demòcrata".

"Al PDeCAT el que volem és que hi hagi un govern i que això sorgeixi d'una decisió de tots", ha explicat Neus Munté en declaracions a RAC1.