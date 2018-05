El Parlament denuncia la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat

El Parlament ha defensat l'acció dels Comitès de Defensa de la República (CDR). La cambra ha aprovat la proposta de resolució (PR) conjunta de la CUP, JxCat i ERC, gràcies als vots a favor de les tres forces independentistes, a les quals s'hi ha sumat CatECP. Així, la PR ha rebut 78 vots a favor, pels 57 en contra de Cs, PSC i PPC. El text defensa que la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, la protesta i les mobilitzacions són "legítimes" i pròpies d'una "democràcia madura". En la defensa de la PR, la diputada de JxCat Mònica Sales ha subratllat que els CDR no fan terrorisme, mentre que el representant d'ERC, Ruben Wagensberg, ha reivindicat l'1-O. Al seu torn, la parlamentària de la CUP Maria Sirvent ha advertit que l'Estat ha engegat un procés de criminalització del moviment independentista "al més pur estil franquista".

A partir de la proposta de resolució dels tres grups independentistes, el Parlament ha denunciat i s'ha posicionat en contra de les "operacions d'Estat" dels diferents cossos policials i instàncies judicials contra els CDR vulnerant "tots els drets civils i polítics dels ciutadans". En aquest sentit, la cambra demana que la Fiscalia retiri les acusacions contra activistes dels CDR en l'exercici del "dret a la protesta de caràcter pacífic". El Parlament també ha denunciat la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i s'ha posicionat a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de reunió manifestació, així com la voluntat popular a favor del dret a l´autodeterminació.

En el debat previ a la votació i aprovació del text, Sales ha recordat l'activista Tamara Carrasco, detinguda durant 48 hores per rebel·lió, sedició i terrorisme: "Sabem què és terrorisme i no permetrem que es banalitzi, els CDR no fan terrorisme, ja n'hi ha prou!", ha exclamat la diputada de JxCat. D'altra banda, el republicà Wagensberg ha constatat que l'Estat ha "entrat en fallida". A més, s'ha dirigit a la bancada de Cs per demanar-los que citin un referent de la defensa dels Drets Humans que qualifiqui el moviment sobiranista de "violent". Finalment, la cupaire Sirvent ha advertit que l'Estat ha creat un "relat" per justificar la "repressió sense límits" contra l'independentisme.

Pel que fa al representant del PPC, el seu líder, Xavier García Albiol, ha opinat que la PR en defensa dels CDR mostra "la cara més intransigent i degradada de l'independentisme", perquè situa els membres d'aquests Comitès com persones pacífiques. En aquesta línia, el president dels populars ha asseverat que aquest moviment perjudica la imatge de Catalunya al món. En un altre sentit ben diferent, el diputat de CatECP Joan Josep Nuet ha fet notar que defensar el dret dels CDR a poder-se manifestar, lluitar i protestar també és defensar la PAH, els sindicats, la Marea Pensionista, o el moviment feminista: "Això d'avui fa de manifestar-se i lluitar pels drets de tots. I gràcies a molts CDR de la història que van lluitar, avui tots nosaltres podem fer servir els drets en aquesta cambra", ha subratllat.

El diputat del PSC Ferran Pedret ha deixat clar que els CDR "no són el poble, sinó una part", i ha criticat que el text de la PR doni a entendre que només els independentistes formin part del país: "Els carrers no seran sempre vostres, seran de vostès i del conjunt de la societat, de tota ella". Finalment, la representant de Cs, Sonia Sierra, ha preguntat als dirigents independentistes si condemnen "tot tipus de violència", després d'assegurar que el partit taronja sí que ho fa.