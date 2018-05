El raper Pablo Hasél recorre la seva condemna i demana que l'absolguin

L'advocat del raper lleidatà Pabo Rivadulla, més conegut com a Pablo Hásel, ha presentat un recurs davant la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional per demanar la seva absolució. Aquest tribunal el va condemnar el passat mes de març a 2 anys i un dia de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i les institucions de l'Estat. El seu lletrat, Juan Manuel Olarieta, denuncia que dos magistrats que l'han jutjat no són "imparcials" ni tenen "objectivitat".

Per una banda, apunta que Concepción Espejel està casada amb un coronel de la Guàrdia Civil i que ha rebut condecoracions tant per part de l'institut armat com de la policia espanyola. D'un altre dels magistrats, Nicolás Poveda, argumenta que té "vincles" amb la Falange, partit feixista del que hauria estat militant. A més, afegeix documentació per acreditar que, abans d'ingressar a la magistratura, va ser candidat els anys 1977 i 1979 d'una escissió d'aquest partit únic, Falange Espanyola Independent. També assegura que no se'l pot condemnar per aquests delictes perquè les manifestacions de Hasél són "reals i de coneixement públic".

Segons l'advocat els vincles dels dos magistrats amb Guàrdia Civil i Falange, fan que no "gaudeixi de l'objectivitat per jutjar les opinions que posen en entredit la pròpia Guàrdia Civil". A més, pel fet d'estar casada amb un coronel, assegura que mantenir una "relació d'afinitat entra en col·lisió amb les declaracions i opinions" del seu client.

Sobre un altre dels magistrats que el va condemnar, Nicolás Poveda, adjunta informació per "denunciar vincles" amb la Falange. Concretament, per acreditar que, abans d'ingressar a la magistratura, va ser candidat els anys 1977 i 1979 d'una escissió d'aquest partit únic, Falange Espanyola Independent.

En base a aquests arguments, l'advocat demana a la sala que absolgui el raper. Olarieta també assegura que les opinions que el raper expressa a les seves lletres o a través de les xarxes socials no es poden considerar calúmnies ni a l'Estat ni a la Corona perquè es refereix a "fets reals i de coneixement públic".



Dues condemnes contra Hasél



L'Audiència Nacional va condemnar Hasél a 2 anys i un dia de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i les institucions de l'Estat pels seus missatges publicats a Twitter i una cançó a YouTube. També, ha estat condemnat a pagar una multa de 24.300 euros.

En la sentència, els magistrats de la Secció Primera de la Sala Penal consideren que les publicacions de Hasél suposen "una actuació conjunta, dirigida contra l'autoritat de l'Estat" i que al·ludeixen "a la necessitat d'anar més enllà en un comportament violent, fins i tot amb la utilització del terrorisme". Si ni l'Audiència Nacional ni, posteriorment, el Tribunal Suprem accepten els recursos i es confirma la sentència, Hasél haurà d'ingressar a presó perquè ja va ser condemnat el 2014 a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme.