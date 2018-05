Selectivitat 2018: Quan és la data?

Les proves de selectivitat del curs 2017-18 per a l'alumnat que estigui en possessió del títol de Batxiller, o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior, es realitzaran els dies 12, 13 i 14 de juny de 2018, en convocatòria ordinària, i els dies 4,5 i 6 de setembres, en convocatòria extraordinària.

Pel que fa a la inscripció en les proves, els alumnes hauran de fer la prematrícula per la prova entre el 6 i el 20 de març, ambdós inclosos. Pel que fa a la matrícula, aquells alumnes que no estiguin cursant actualment segon de batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS, l'hauran de fer entre el 2 i el 14 de maig. La resta d'alumnes, és a dir, la gran majoria que estan a segon de batxillerat a Catalunya però no tinguin un CFGS, l'hauran de fer entre el 16 i el 31 de maig.

El lloc de l'examen i el tribunal de la Selectivitat 2018 es coneixerà el 8 de juny.