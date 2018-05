Dos gironins prenen les regnes del grup parlamentari d'ERC

El president del grup d'ERC al Parlament serà a partir d'ara Sergi Sabrià, mentre que la portaveu parlamentària serà la diputada gironina Anna Caula, i el portaveu adjunt Gerard Gómez del Moral.

Els canvis acordats dins del grup parlamentari d'ERC són conseqüència directa de la necessitat de rellevar els seus principals líders, Oriol Junqueras i Marta Rovira, davant la impossibilitat que no puguin exercir responsabilitats parlamentàries.

Junqueras es troba a la presó des de fa sis mesos, mentre que Marta Rovira resideix actualment a Ginebra (Suïssa) per evitar un possible empresonament per la mateixa causa que el líder del seu partit, acusat de rebel·lió.

Amb els canvis acordats dins del grup parlamentari es dóna el cas que seran dos diputats per la circumscripció de Girona, Sabrià i Anna Caula, els que dirigiran l'activitat d'Esquerra al Parlament.

"Davant la situació de repressió i d'excepcionalitat, tots hem de fer un pas endavant i assumir noves responsabilitats", ha assegurat Sabrià després de ser elegit president del seu grup parlamentari. EFE