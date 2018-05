El TSJC envia Oriol Pujol i la seva dona a judici pel cas de les ITVs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar que l'exdiputat de CiU Oriol Pujol sigui jutjat per un tribunal popular per la presumpta trama corrupta de les ITVs, ja que al pacte al qual va arribar amb la Fiscalia per evitar la vista oral no s'hi han sumat tots els processats.

En un acte, la sala civil i penal del TSJC desestima el recurs de la Fiscalia Anticorrupció, al qual es van sumar diverses defenses, contra la decisió de la magistrada presidenta del jurat popular que jutjarà el cas ITV, que va impedir l'acord de conformitat parcial aconseguit per Oriol Pujol, la seva dona i dos empresaris més per la seva implicació en la presumpta trama corrupta.

Al juliol de l'any passat, l'exdiputat de CiU i fill de l'expresident català Jordi Pujol va acceptar una condemna de dos anys i mig de presó en reconèixer que va cobrar comissions d'empresaris afins per utilitzar la seva influència política per afavorir els seus negocis.

En virtut d'aquell pacte, que havia de ser ratificat pel president del jurat, Anna Vidal -dona d'Oriol Pujol- i els empresaris Sergi Pastor i Ricardo Puignou es conformaven amb penes de multa.

Per contra, ni l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous ni l'empresari Sergi Alsina -amic íntim de d'Oriol Pujol- es van sumar a l'acord i van decidir seguir endavant amb el judici, en el qual afronten penes d'un i sis anys de presó, respectivament.

La decisió del TSJC no impedeix que l'acord de quatre dels acusats amb la Fiscalia segueixi endavant, encara que cenyit al desenvolupament del judici oral, en el qual els imputats podrien reconèixer els fets de què se'ls acusa i aconseguir així que el ministeri públic rebaixi la seva petició de condemna.



Acord amb el ministeri públic

Amb l'acord subscrit amb la Fiscalia davant la titular del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona -que va instruir el cas-, l'exdiputat de CiU va aconseguir rebaixar a dos anys i mig de presó, més un decomís de 311.000 euros i una multa de 55.000, la pena de cinc anys i dos mesos que li sol·licitava Anticorrupció, que demanava a més tres anys de presó per a la seva dona.

En el seu acte, el TSJC considera que el fet que no existeixi unanimitat entre els processats en l'acord de conformitat podria, «com a mínim, dificultar la defensa dels acusats» que no es van sumar al pacte.

En aquest sentit, ressalta l'alt tribunal que alguns dels fets que s'imputen als processats «parteixen d'un presumpte acord previ entre uns i altres», de manera que si alguns els admeten «en tota la seva dimensió», estarien perjudicant aquells que hagin optat per no sumar-se al pacte.

En el seu acte, la sala ha avalat també les successives pròrrogues d'intervencions telefòniques acordades per la jutge instructora i el fet que el cas fos investigat per agents de Vigilància Duanera, aspectes que eren qüestionats per algunes de les defenses.



Gairebé mig milió d'euros

En la seva compareixença davant la jutge instructora en què es va formalitzar el pacte amb la Fiscalia, Oriol Pujol va acceptar haver cobrat 443.660 euros de l'empresari i íntim amic seu Sergi Alsina a través de les factures girades per la seva dona per treballs inexistents, per afavorir-lo en diverses operacions mercantils, en les quals va arribar a facilitar-li l'accés al llavors president de la Generalitat, Artur Mas.

Entre les operacions en les quals va intervenir Oriol Pujol, figura la reconversió industrial de Sharp a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i la deslocalització de la companyia Yamaha.

Oriol Pujol -que està sent investigat també per l'Audiència Nacional amb la resta de la seva família per la fortuna oculta a Andorra- va reconèixer que va intervenir a favor d'Alsina en el procés per arreglar el mapa de les estacions d'ITV a Catalunya, en el qual havia constituït una societat amb el també imputat Sergi Pastor amb l'objectiu que es veiés afavorida en el repartiment de lots.

El 2011, segons l'escrit del fiscal que va assumir Oriol Pujol, es va aprofitar de la seva doble condició de president del grup parlamentari de CiU i de secretari general de CDC perquè el llavors secretari general del departament d'Indústria de la Generalitat Enric Colet fitxés Josep Tous per dissenyar un nou pla territorial d'estacions d'ITV.