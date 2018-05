El bloc sobiranista rebutja investigar l'espionatge als Mossos

JxCat, ERC i la CUP van fer valer ahir la seva majoria per retirar de l'ordre del dia de la sessió plenària del Parlament una proposta de la resta de grups parlamentaris per crear una comissió d'investigació sobre si hi va haver espionatge a periodistes i polítics per part dels Mossos d'Esquadra. La majoria independentista va sorprendre en plantejar a primera hora del matí, a la reunió de la Junta de Portaveus del Parlament, la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia del ple, iniciat passades les 11.00 hores. Davant les protestes de la resta de grups parlamentaris –Ciutadans, PSC-Units, Catalunya en Comú Podem i el PPC, impulsors de la proposta–, el president del Parlament, Roger Torrent, va sotmetre a votació si calia incloure o no aquest punt, i JxCat, ERC i la CUP van fer valer la seva majoria per rebutjar-lo. Segons van indicar fonts parlamentàries, els grups independentistes –que compten amb quatre dels set membres que componen la Junta de Portaveus– van argumentar un «defecte de forma» en la proposta de creació de la comissió, per la qual van justificar així la seva retirada de l'ordre del dia. El Ministeri d'Interior, segons el parer de les fonts parlamentàries consultades, hauria demanat no iniciar la investigació.