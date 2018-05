Denunciats tres conductors per fer exhibicions il·legals en polígons industrials

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències penals i han denunciat administrativament tres persones per set infraccions contra la seguretat viària. Els fets es remunten al passat 27 i 28 d'abril quan els mossos van muntar un dispositiu de trànsit després de tenir coneixement per les xarxes socials de l'existència de concentracions de vehicles a polígons del Bages. Una d'aquestes concentracions es va detectar al polígon industrial d'Avinyo, i allà es van denunciar dos conductors. Un d'ells per conduir de forma negligent i un altre per consum de substàncies estupefaents.

L'endemà se'n va detectar una altra, però al polígon de Plans de la Sala de Sallent. En aquest cas es van tramitar cinc denúncies administratives, una per conduir de forma negligent, una altra per no tenir l'assegurança en vigor, i tres pel reglament general de vehicles. A més, es van obrir diligències penals per falsificació documental.

Un dels denunciats portava un vehicle logotipat com a cotxe policial americà amb llums prioritaris. A més, el conductor utilitzava una rampa per posar el vehicle a dues rodes i circular d'aquesta manera per la zona.