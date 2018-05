La investidura a distància tira endavant per lectura única tot i els vots de l'oposició

El ple del Parlament ha aprovat tramitar per lectura única la reforma de la llei de presidència amb els vots a favor de JxCAT, ERC i la CUP i els vots contraris de Cs, PSC-Untis, CatECP i PPC. Els grups independentistes han defensat que es donen les circumstàncies per tal de tramitar aquesta modificació per lectura única, mentre que l'oposició ha recordat que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) es va mostrar en el seu dictamen contrari a la utilització de la via exprés per modificar aquesta normativa.

Així, la presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha qualificat de "demolidor" el dictamen del CGE, el del PSC-Units, Miquel Iceta, els ha demanat que "no caiguin en el mateix error" que el 6 i 7 de setembre; el de CatECP, Xavier Domènech, ha defensat que un debat així requereix temps i urgència i des del PPC, Santi Rodríguez, ha recordat que el dictamen del Consell es va fer "per unanimitat".

El diputat de JxCAT Albert Batet ha defensat que és "molt oportú" fer aquesta modificació per lectura única i ha apuntat que hi ha "molts exemples i precedents" que ho justifiquen. A més, ha defensat que el Tribunal Constitucional (TC) ha avalat aquest procediment en altres ocasions "en contra d'un dictament del CGE" i que en el que fa referència a aquesta llei, el propi Consell reconeix que ha utilitzat un "criteri més restrictiu" que el del Constitucional. "Hi ha totes les garanties perquè el Parlament pugui fer de Parlament i donar compliment al tràmit lectura única", ha declarat.

Des del Grup Republicà, Antoni Castellà ha asseverat que "es pot perfectament tramitar la llei per lectura única" i ha recordat que el CGE és un òrgan consultiu que quan emet els seus dictàmens ho fa sabent que no és perceptiu. El diputat ha afegit que "correspon als diputats" contextualitzar les modificacions normatives i prendre la darrera decisió sobre el tràmit escollit.

Per part de la CUP, Maria Sirvent ha declarat que és "perfectament legal i reglamentaria" la via de la lectura única en aquest cas i ha afegit que sempre es posicionaran a favor de les proposicions de llei que intentin ampliar els drets civils i polítics.

En canvi, els partits constitucionalistes s'hi ha mostrat completament en contra. Així, Arrimadas ha lamentat que amb l'ús d'aquest procediment es torna als plens dels 6 i 7 de setembre i als "episodis més negres del Parlament des de la restauració de al democràcia". La líder de la formació taronja a la cambra ha acusat les forces independentistes de "passar per sobre de la majoria dels ciutadans" i ha assegurat que "cap dels requisits es compleix" per tramitar la norma per lectura única i va en contra de l'Estatut, el reglament i la Constitució. Per últim, els hi ha recriminat que ho facin "sabent que no servirà per a res" perquè Carles Puigdemont "no serà president".

En aquesta línia, Iceta ha preguntat el perquè de la modificació: "Per investir algú que no podrà ser investit?". Ha titllat el dictamen del CGE de "contundent" i els ha implorat que "no caiguin en el mateix error" del setembre.

Domènech ha insistit que el que farà aquest divendres el Parlament és un "debat miratge" i ha retret a Batet que "defensi" el TC quan sempre s'ha reclamat la sobirania parlamentària. Ha considerat que seria escaient un debat sobre noves formes de participació a distància als òrgans de govern però ha dit que això xoca amb la via urgent. "No cal aprovar res per lectura única perquè com a molt els hi servirà com a propaganda per explicar l'inexplicable", ha declarat.

Per últim, Rodríguez ha dit irònicament que es podria "prescindir" de tots els lletrats de la cambra catalana i atendre només el que havien expressat els diputats de JxCAT i ERC. El popular ha defensat que tant els lletrats com el CGE s'ha expressat en contra de la via exprés per aquest modificació.

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha demanat que es llegissin els dos punts del CGE on es conclou que no s'adequa la lectura única per tal que quedés constància a la cambra del posicionament d'aquest consell, lectura que s'ha fet abans de la votació.