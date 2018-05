El Parlament exigeix l'alliberament «immediat» dels empresonats

El Parlament ha aprovat una proposta de resolució impulsada per ERC que exigeix l'alliberament "immediat" dels empresonats i les condicions "per a que puguin tornar els exiliats". Aquest punt s'han aprovat amb els vots favorables d'ERC, JxCAT, CatECP i la CUP i els vots en contra de Cs, PSC-Units i PPC. En canvi, el punt que manifesta la voluntat de recuperar urgentment totes les institucions catalanes i acabar amb la "imposició" del 155 segons les majories expressades el 21-D ha estat transaccionat amb CatECP i s'ha aprovat amb els vots a favor de JxCAT, ERC i CatECP però s'ha trobat amb el vot en contra de la CUP per no fer referència a l'1-O ni al seu mandat. "El dret a l'autodeterminació és irrenunciable i vostès en aquest text hi han renunciat", ha dit la diputada de la CUP Natàlia Sànchez a ERC.

El text aprovat denuncia la "vulneració permanent" de drets civils i polítics i fonamentals que està patint la ciutadania, les institucions catalanes i els seus representants escollits democràticament. Defensa de manera enèrgica els drets recollits al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i per la Declaració Universal de Drets Humans i el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i que "es veuen vulnerats i coartats actualment a Catalunya".

La proposta manifesta també el "ferm compromís" amb la llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió, de participació i d'associació, així com la lluita de la noviolència i, per unanimitat, defensa l'actuació i canalització de les reivindicacions polítiques "per vies democràtiques i pacífiques, rebutjant qualsevol expressió de violència que es pugui produir".

El document denuncia també l'"abús i desproporció d'actuacions policials i d'acusacions administratives i penals per tal de perseguir i criminalitzar la dissidència política" i denuncia la "ingerència jurídica" per impedir el normal funcionament del Parlament. Mostra també el suport i agraïment als treballadors públics que estan "patint les conseqüències" del 155 i dóna suport a les iniciatives jurídiques i institucionals impulsades pel president de la cambra.



Retrets de la CUP a ERC



El debat de la proposta ha generat retrets de la CUP a ERC en referència a un dels punts, després que els republicans no hagin acceptat una esmena dels cupaires. El text final aprovat, amb el vot en contra de la CUP, manifesta la voluntat de recuperar urgentment totes les institucions catalanes i acabar amb la "imposició" del 155, per posar-les al servei de la ciutadania, permetent exercir tot allò necessari per avançar socialment, nacionalment i políticament segons les majories parlamentàries expressades el 21 de desembre i respectant els legítims drets polítics dels diputats electes.

La diputada cupaire Natàlia Sànchez ha acusat ERC de "renunciar" en el text al dret a decidir i al '1-O i els ha recordat que "cal ser fidels al mandat". Ha constatat que el text final "no fa cap referència a l'1-O" com els cupaires demanaven i per això ha afegit: "Per moltes paraules que hi posem el que volem som fets".

La diputada d'ERC Ana Caula ha contestat que el seu compromís amb l'autodeterminació és "ple" i ha reivindicat que més enllà de les paraules cal recordar com s'ha arribat fins el moment actual i qui va permetre l'1-O, afirmant que va ser qui ara "és a la presó i a l'exili".

El diputat de JxCAT Lluís Font ha considerat "molt encertada" la proposta i ha defensat el vot favorable del seu grup.

De la seva banda, la portaveu parlamentària de CatECP, Elisenda Alamany, s'ha mostrat crítica amb el govern del PP i la "competició" amb Cs però també amb les forces independentistes, a qui ha reclamat formar govern. Alamany ha afirmat que és l'hora "de fer un salt a noves majories".

Des dels partits que han votat en contra del text, la diputada de Cs Lorena Roldán ha acusat els independentistes de "no voler condemnar tota la violència" i de "repetir la mentida" sobre que no hi ha un enfrontament a Catalunya. Roldán ha repetit les crítiques als Comitès de Defensa de la república i ha lamentat que hi hagi diputats que hagin de sortir "escortats", que s'"assenyalin" domicilis i que es facin "amenaces de mort". "Això és pacífic?", s'ha preguntat.

Des del PSC, Òscar Ordeig s'ha mostrat també crítica amb la forma de fer del govern espanyol però també amb els independentistes i s'ha dirigit concretament al diputat Albert Batet, després que segons ell aquest rigués mentre ell parlava, per retreure-li que "utilitzin desgràcies com la de 'La Manada' per justificar el seu projecte poític". Li ha demanat "que surti de la trinxera" i no "alimenti les baixes passions", fent una crida al respecte mutu i especialment del que pensa diferent.

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha reivindicat que l'Estat espanyol és una "democràcia plena" segons 'The Economist' i ha dit als independentistes que aquesta "realitat indiscutible" es contraposa amb la seva "dialèctica inflamada". El popular els ha acusat de portar a terme una estratègia "suïcida" i de voler "convertir delictes en drets fonamentals".