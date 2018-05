«Estic molt penedit del que vaig fer»

El conegut com a «violador de la Verneda», Gregorio Cano, va afirmar ahir que està «molt penedit» dels delictes que va cometre i va assegurar que ha aconseguit rehabilitar-se, en quedar en llibertat aquesta matinada després de complir vint anys de condemna per 17 agressions sexuals.

En declaracions a diversos mitjans de comunicació després de sortir de la presó Brians 2 passades la 1 de la matinada, Cano va «lamentar molt» les violacions que va cometre i va demanar perdó a les víctimes, «a les quals vaig fer tant de mal».

«Estic molt penedit, m'he intentat treure la vida diverses vegades, perquè no es mereix ningú el que jo vaig fer», va assegurar el «violador de la Verneda».

Els Mossos d'Esquadra tenen previst sotmetre Gregorio Cano a una vigilància «no invasiva» en considerar l'administració de justícia que en el temps que ha estat tancat a la presó no s'ha rehabilitat. Malgrat això, Gregorio Cano va assenyalar en sortir de la presó que els programes de rehabilitació d'agressors sexuals que existeixen en els centres penitenciaris «són efectius si un vol; si un no vol seguirà igual, i jo ho he aconseguit», va assegurar.

Gregorio Cano va sortir de presó dimecres a la nit després de complir els 20 anys de presó que la llei preveu com a màxim, dels 167 que se'ls van imposar per les 17 agressions sexuals de les que es va confessar autor, comeses entre el 23 de febrer de 1997 i l'1 de maig de 1998 en portals i edificis despoblats de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Institucions Penitenciàries va comunicar a principi d'aquest mes a la Fiscalia l'excarceració del violador múltiple i va alertar de què no se'l considera rehabilitat, d'acord amb els informes dels responsables tractament del centre penitenciari en el que ha complert la seva condemna. El consum de drogues impedeix donar per rehabilitat el 'violador de la Verneda.

En el control posterior a un d'aquests permisos, Cano va donar positiu per consum de drogues, per això va perdre els beneficis penitenciaris dels quals gaudia puntualment i a partir de llavors els informes van advertir del seu risc de reincidència.

A més d'ordenar a la policia catalana el seu seguiment, la Fiscalia ha requerit als Mossos d'Esquadra que es posin en contacte amb les víctimes del violador per avisar-les de la seva excarceració.

Tal com preveuen els protocols, els Mossos d'Esquadra oferiran protecció a les víctimes, que podran disposar de custòdia policial com a mínim durant el període d'un mes, prorrogable, des de l'excarceració del violador múltiple.

El psiquiatre forense José Carlos Fuertes, va assenyalar que és «probable» que Cano torni a reincidir i violi de nou , i va destacar que «no està en condicions en absolut ni per estar sol, ni per portar una vida lliure, ni per estar a l'atzar dels seus impulsos». El psiquiatra va explicar que tot i que deixar Cano en llibertat és una «temeritat», no queda més remei, ja que cal assumir el que dicta la llei tot i que es tracti «d'una persona perillosa i conflictiva».