Absolen el promotor de la xiulada al Rei en no veure injúries ni ultratge

L'Audiència Nacional ha absolt ara el president de l'entitat Catalunya Acció, Santiago Espot, i li retira la multa de 7.200 euros a la qual va ser condemnat per la xiulada de la final de la Copa del Rei del 2015. El passat 22 de desembre, el Jutjat Central Penal de l'Audiència Nacional el va condemnar a pagar la multa per un delicte d'injúries a la Corona i ultratge a Espanya perquè el considerava promotor de la xiulada a l'himne espanyol durant la final de la Copa del Rei del 2015 al Camp Nou. En aquell moment, el jutge Vázquez Honrubia va considerar que era «innecessari menysprear la figura del Rei» per reivindicar la independència. Espot va recórrer la sentència davant la sala, que li ha donat la raó i l'ha absolt. La sala exposa que el contingut del manifest publicat per Espot a Facebook incitant a la xiulada «no contenia expressions injurioses ni qualificatius insultants» cap a rei, sinó que es tractava «d'aprofitar un acte esportiu per reivindicar de forma incívica pretensions independentistes».



Multa inicial

Inicialment, el jutge de l'Audiència Nacional havia condemnat a una multa de 7.200 euros a Espot i assegurava que el manifest que va penjar a la xarxa social Facebook per proposar aquesta actuació no estava emparat pel dret a la llibertat d'expressió.

En canvi, la sala ha estudiat el contingut d'aquest manifest i assegura que no conté «ni expressions injurioses ni qualificatius insultants» cap al rei, tot i que creu que reivindica de manera «incívica» pretensions independentistes. A la sentència, recull que l'objectiu del manifest és la proclamació d'un estat català independent. Ara bé, afirma que no hi ha «cap epígraf ofensiu, injust o oprobiós que suposo o impliqui un menyspreu al rei i a la institució que representa». Segons la sala, Espot volia aprofitar l'esdeveniment de la final de la Copa (que es va jugar al Camp Nou en presència del monarca) per mostrar «el radical desacord davant la impossibilitat de seguir endavant amb els plans independentistes». Segons els magistrats, la xiulada va ser «incívica, impròpia, desafortunada i de manifesta mala educació».

La sentència del Jutjat Penal de l'Audiència Nacional també condemnava Espot a un delicte d'ultratge a Espanya per entendre que la xiulada anava no només dirigida al rei sinó també l'himne espanyol. En canvi, la sala no creu que això encaixi en la tipificació d'aquest delicte.