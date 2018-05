Anna Gabriel diu que no tornarà «fins que no afronti un judici just»

Olivier Peter, advocat de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, va assegurar que la seva clienta no tornarà a Espanya «fins que pugui afrontar un judici just», atès que segueix vigent l'ordre de detenció contra ella, a la qual el Suprem ha processat per un delicte de desobediència, que no comporta presó. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el lletrat va proclamar que Anna Gabriel és «una perseguida política» i va explicar que no tornarà a creuar la frontera espanyola «fins que pugui afrontar un judici just i amb garanties». Segons l'opinió d'Olivier Peter, Suïssa no accedirà a extradir l'exdiputada de la CUP i passarà el mateix en el cas dels exmembres del Govern català fugits a Alemanya, Bèlgica i Escòcia.



«Decisions negatives»

«Fins ara, després de mesos de procediment, el Govern espanyol només ha trobat decisions negatives», va afegir Olivier Peter, que va advertir també que «avui Espanya condemna els rapers, demà Europa condemnarà Espanya».

Segons l'advocat de Gabriel, la seva clienta «ha trobat una solidaritat increïble» a Suïssa, cosa que al seu parer «xoca amb el discurs» del Govern espanyol que els líders independentistes processats»són delinqüents comuns». El jutge Llarena va processar Gabriel per un delicte de desobediència, que no està penat amb presó, pel seu paper en el full de ruta unilateral.