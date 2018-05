Apedreguen un tren del metro de Barcelona amb treballadors de TMB a dins

Un grup de joves han atacat aquesta matinada amb pedres un tren del metro de Barcelona de la Línia 3, a l'estació de la plaça de Catalunya. Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els fets han passat poc abans de les 3 de la matinada, quan el metro ja no duia passatgers, però sí un grup de treballadors de TMB que havien acabat la jornada.

Els joves estaven fent pintades al metro i, en ser advertits pels treballadors, han reaccionat llençant pedres de la via. Cap treballador ha resultat afectat però un dels vidres del vagó ha quedat trencat. Els joves han fugit sense que se'ls hagi pogut agafar. Fonts de TMB han explicat que la companyia està analitzant l'abast dels danys per poder posar la denúncia, i han recordat que no és la primera vegada que es produeix un fet així.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha condemnat les agressions als treballadors de TMB i ha dit que "són inacceptables". A través del seu compte de Twitter, Colau ha mostrat tot el seu "suport a les treballadores i treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona" i ha subratllat que és "un servei públic essencial de la ciutat".