L'ANC insisteix que cal investir Carles Puigdemont

Un 81,3 % dels socis de l'ANC ha votat a favor d'investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, "d'acord amb el mandat del 21 de desembre", i "per tant no caldria convocar noves eleccions", però un 57,6% han donat suport a l'opció d'acceptar un govern alternatiu en cas que investir Puigdemont no fos possible. Aquest és el resultat de la consulta als associats de l'ANC, que tenia dues preguntes, i que s'ha presentat aquest dissabte. En total, 10.237 associats (un 27,4% del cens) han participat en la consulta telemàtica, que s'ha dut a terme dijous i divendres passat. "Apel·lem directament els diputats de Junts per Catalunya i el PDeCAT, Esquerra Republicana, Demòcrates i la CUP-CC, que van prometre restituir el govern legítim en campanya electoral, per tal que obeeixin el mandat popular i investeixin Puigdemont", ha assenyalat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.