Mor Montserrat Trueta, presidenta de la Fundació Catalana Síndrome de Down

La presidenta i fundadora de la Fundació Catalana Síndrome de Down, Montserrat Trueta, va morir ahir a l'hospital de Sant Pau de Barcelona als 86 anys d'edat, han confirmat a Efe fonts de la fundació.

Trueta, filla del doctor Josep Trueta, va fundar l'entitat el 1984 conjuntament amb el seu marit, el polític català Ramon Trias Fargas (1922-1989), amb qui va tenir quatre fills, el petit dels quals, Andy, amb síndrome de Down. Trueta era actualment la presidenta de la Fundació, una entitat sense ànim de lucre pionera a Espanya i que actualment està dirigida per la seva filla, Katy Trias.

Montserrat Trueta va rebre el 1992 la Creu de Sant Jordi, el 2006 la medalla d'honor del Parlament de Catalunya i el 2008 la Creu d'Or de l'Ordre Civil de la Solidaritat Social. Quan el seu fill Andy va néixer amb síndrome de Down, Trueta «va acceptar el diagnòstic però no el pronòstic descoratjador que el va acompanyar», i es va posar en contacte amb professionals per aconseguir que el seu fill i altres nens amb aquesta síndrome tinguessin el millor desenvolupament possible, va explicar a Efe una portaveu de la fundació.



Vincle amb Sta.Cristina d'Aro

A partir de l'evolució del seu propi fill, va decidir posar a l'abast d'altres famílies el coneixement que havia adquirit i va crear la Fundació, que ara és un centre de referència que lluita per la «total inclusió a la societat» de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Trueta va passar la infància i part de la joventut a Oxford , a l'exili, on va començar els estudis de Biologia, però els va abandonar després de casar-se el 1954 amb el polític Ramon Trias Fargas, amb qui es va traslladar a viure a Barcelona.

En aquest sentit, va estar vinculada també amb Santa Cristina d'Aro, lloc on el doctor Trueta s'hi va establir quan va tornar de l'exili, i és també on està enterrat Ramon Trias Fargas. Montserrat Trueta era una dona «valenta, amb empenta», segons la va descriure la portaveu de la fundació.

L'expresident català Carles Puigdemont va lamentar ahir la mort de la fundadora de la Fundació Catalana de Síndrome de Down Monserrat Trueta: «Ens va ensenyar que la lluita incansable i el compromís total poden anar de la mà de la tendresa infinita». En una anotació a Twitter recollit per Europa Press, va dirigir una abraçada a Andy, el fill amb síndrome de Down de l'activista social, i a la família i amics de Trueta, sobre la qual va afegir: «Gràcies per transmetre'ns tants llegats de democràcia i llibertat». La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va lamentar també aquesta pèrdua i ha posat en valor «la gran tasca realitzada en favor dels drets de les persones amb síndrome de Down», a la mateixa xarxa social.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va lamentar la mort de la fundadora i presidenta de la Fundació Catalana Síndrome de Down, i la va recordar com una dona «compromesa» amb Catalunya.

«Molt trista per la mort de Montserrat. Trobarem a faltar la teva veu compromesa amb les persones i amb el país. Calidesa, amor per a la seva família i un compromís infatigable amb la causa del país i de la democràcia. Et trobarem a faltar», va expressar Pascal en una anotació al seu compte de Twitter recollida per Europa Press.

El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries també va expressar el seu condol per la mort de Trueta, que va definir com a «lluitadora incansable».