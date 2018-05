Pascal serà senadora autonòmica i Albiol es queda fora de la Cambra

El ple del Parlament d'ahir va designar els seus vuit senadors autonòmics en un ple extraordinari que va durar amb prou feines cinc minuts i amb el vot favorable de tots els grups menys la CUP, que es va abstenir.

La votació va ser electrònica i secreta, i va servir per designar Francesc Xavier Alegre, Lorena Roldán (Cs), Josep Lluís Cleries, Marta Pascal (JxCat), Mirella Cortés, Bernat Picornell (ERC), José Montilla (PSC) i Sara Vilà (CatECP) (CUP i PP no tenen representant, per tant Albiol es queda a fora de la Cambra). Montilla, Cleries, Alegre, Cortès, Picornell i Vilà repetiran en el càrrec (ja van ser nomenats en l'anterior legislatura), i s'estrenarà Pascal, que és la coordinadora general del PDeCAT i va renunciar a estar en les llistes de JxCat en les eleccions catalanes per centrar-se en el partit. També debutarà Lorena Roldán, actual diputada en la Cambra catalana i valor en alça a C's que en els últims temps ha augmentat la seva visibilitat mediàtica. El líder cupaire en la Cambra, Carles Riera, va destacat que el seu grup s'oposa «a la participació en les institucions de l'Estat; menys, en la situació actual: parlar de república i voler ocupar escons en l'Estat és una incoherència».