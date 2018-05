Sindicats i plataformes critiquen la campanya contra l'escola catalana

La plataforma Somescola, que agrupa més de 50 entitats del món educatiu, social i cultural català, considera que les crítiques als 9 docents de l'IES Palau «formen part d'una campanya política contra el model d'escola catalana, democràtica i cohesionadora». En un comunicat, la plataforma ha fet una crida al conjunt de la ciutadania a «lluitar contra el relat fals que volen generar aquests atacs i denúncies infundades».

El sindicat docent Ustec·Stes va retreure ahir la «criminalització del professorat per part del Ministeri d'Educació», després de conèixer-se el contingut de tres requeriments que va enviar a la Generalitat per presumpte adoctrinament a les escoles catalanes.

El sindicat UGT va condemnar «rotundament la campanya judicial i mediàtica» contra els nou professors de l'Institut El Palau.

La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat va assegurar aquest divendres que el departament va donar resposta a les denúncies per presumpte adoctrinament, que no s'ha expedientat cap professor i que confia en tots els docents del sistema educatiu català. ·n un comunicat, ha assegurat que totes les denúncies per presumpte adoctrinament es van iniciar a l'octubre.