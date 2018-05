Un home de 84 anys mor de manera accidental a Alpicat atropellat pel seu fill

Un home de 84 anys va morir accidentalment ahir a Alpicat (Segrià) quan el seu fill el va atropellar fent marxa enrere amb el cotxe. Segons van informar els Mossos d'Esquadra, els fets van passar cap a quarts de dues del migdia a la finca particular de la família. L'home que conduïa el vehicle no va veure el seu progenitor i el va envestir. L'ancià va quedar malferit i només es va poder certificar la seva mort. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar també Bombers i personal del SEM. Els Mossos van obrir diligències informatives per enviar-les al jutjat però no acusen el fill de cap tipus de delicte.