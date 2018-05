Tres gironins en llocs clau d'ERC

Amb els seus màxims dirigents pagant actualment la factura del procés sobiranista, ERC ha hagut de tirar de fons d'armari per recompondre les seves files. Els republicans han trobat en els gironins Roger Torrent, Sergi Sabrià i Anna Caula les cares noves per encarar la gestió del dia a dia en substitució d'Oriol Junqueras, Roger Torrent i Marta Rovira.

Coincideixen en el fet que tots tres són gironins i relativament anònims en àmbit català excepte Torrent, que va ser nomenat president del Parlament el 17 de gener d'aquest any en substitució de Carme Forcadell (també d'ERC i també a la presó actualment).

Roger Torrent

Amb 38 anys, Torrent ha estat la persona més jove a convertir-se en president del Parlament. En altres temps això li hauria garantit quatre anys de tranquil·litat en una institució honorable i dissenyada per navegar en plàcides aigües institucionals. Però el nomenament li ha caigut en «l'era» procés, i en menys de mig any ha hagut de bregar amb més sacsejades, terratrèmols i incendis que cap altre dels presidents anteriors des de la transició (amb l'excepció de Forcadell). La trajectòria de Torrent ha seguit un camí semblant al que va portar Puigdemont a la presidència. El d'un alcalde gironí que de la nit al dia fa el salt a una de les primeres institucions del país.

En el seu cas, portava des del 2007 com a batlle de Sarrià de Ter. Però, com Puigdemont, la seva activitat política no es limitava a l'àmbit municipal. Torrent ha estat des de sempre un home de partit, i des de sempre aquest politòleg de formació ha anat jugant en altres terrenys de joc.

L'any 2000 va ocupar el càrrec de secretari de política parlamentària regional a Girona. També ha estat membre de l'executiva de l'Associació Catalana de Municipis i el 2012 va començar la seva etapa com a diputat republicà al Parlament, exercint com un dels portaveus de la coalició JxSí durant la passada legislatura.

Sergi Sabrià

Amb Torrent al capdavant de l'hemicicle, ERC ha confiat en un altre gironí per presidir el seu grup parlamentari en aquesta legislatura. La persona escollida per substituir Marta Rovira és Sergi Sabrià, palafrugellenc de 42 anys, fins ara portaveu dels republicans a la Cambra. A la seva trajectòria política se li aprecien dos camins clarament separats: el del món municipal i el del partit. En el primer, Sabrià va irrompre a l'Ajuntament de Palafrugell el 2007 com a cap de llista d'ERC tot i presentar-se com a independent. El partit va passar d'un a quatre regidors i va entrar al govern del consistori fruit d'un pacte amb l'Entesa de Lluís Medir i CiU.

Aquest acord va permetre a Sabrià ser alcalde del 2009 al 2011. En la següent legislatura tornaria a presentar-se, però un acord entre CiU i PSC el va deixar a l'oposició. En aquella època faria el salt a la política catalana com a diputat d'ERC al Parlament el 2012, un fet que l'obligaria a renunciar a les seves obligacions en el món local.

La trajectòria en el si del partit va fer un salt el 2011 quan va ser escollit president del Consell Nacional d'ERC. El 2015 també ocuparia un lloc destacat, el de portaveu nacional. Ara, amb la retirada forçada dels principals tòtems del partit, Sabrià s'ha convertit en un dels personatges de més pes a la casa republicana.

Anna Caula

La persona que substituirà Sabrià com a portaveu d'ERC al Parlament també és de Girona. Però, a diferència dels seus companys, la major part de la seva trajectòria professional ha transcorregut allunyada del món polític. Anna Caula, de 47 anys, ha dedicat la seva vida adulta al bàsquet. Des del 1996 és entrenadora per la Federació Espanyola de Bàsquet i ha dirigit diversos clubs de les comarques gironines. El GEiEG, el CB Banyoles, el CD Santa Eugènia o els CD Maristes han passat per les seves mans.

Però el gran èxit va arribar amb l'Uni Girona. Des de la temporada 2008-2009, Caula va portar l'equip de la Lliga Femenina 2 a la màxima categoria del bàsquet femení. La seva etapa al capdavant del club va posar les bases de l'equip competitiu i exitós que és avui. Sota la seva batuta van quedar subcampiones en dues ocasions, van obtenir dues participacions en la Copa de la Reina, dues presències als play-off i una final de Supercopa.

Al 2015 va canviar els parquets per l'hemicicle. JxSí estava armant una llista «civil» amb figures de diferents àmbits de fora de la política i Caula s'hi va presentar com a número 2 per la circumscripció de Girona. Va ser diputada la legislatura passada i es va tornar a presentar a l'escó a les eleccions del 21 de desembre de 2017.

El gran salt en la seva carrera política li ha arribat aquesta setmana, quan el partit li ha encomanat la tasca de ser la seva veu a la Cambra catalana.