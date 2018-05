Continuen les vistes prèvies amb Llarena

Pablo Llarena ha citat aquesta setmana els processats que no estan a la presó per comunicar-los per quins delictes van a judici.

Avui hi haurà les vistes dels exmembres de la mesa: Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó (l'únic que actualment és diputat), Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, processats per desobediència. Dimarts compareixeran els exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, processats per desobediència i malversació.

Demà també hi ha la vista de Mireia Boya, processada només per desobediència. Dimecres se celebrarà una vista per estudiar els recursos de Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Carme Forcadell