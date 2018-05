Detenen un examinador de trànsit a Sabadell que aprovava a canvi de diners

Els Mossos d'Esquadra han detingut un funcionari de la Direcció Provincial de Trànsit de Barcelona, examinador a les proves pràctiques per obtenir el permís de conduir, que aprovava els aspirants a canvi de diners, sobretot persones que havien suspès altres vegades. Segons la policia autonòmica, l'examinador, adscrit a l'Oficina Local de Sabadell, demanava als alumnes entre 250 i 400 euros a canvi d'aprovar a la prova pràctica. Els agents han acreditat que aquest any haurien aprovat mitjançant aquest mètode un total de deu alumnes, encara que no descarten que siguin molts més, ja que el detingut hauria examinat més de 2.500 alumnes el 2017.

Agents del Grup d'Investigació i Documentació (GRD) de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació quan la pròpia Prefectura de Trànsit de Barcelona els va informar de les sospites després de rebre la denúncia d'una autoescola que alertava de les presumptes irregularitats que s'estaven produint per part d'un treballador de l'oficina local de Sabadell.

Els investigadors, amb la col·laboració de la Direcció Provincial de Trànsit, van comprovar que el detingut exigia una quantitat econòmica als aspirants a obtenir el permís de conduir si volien ser declarats aptes en la prova de control d'aptituds a vies obertes, és a dir, a l'examen pràctic de conduir. Segons la policia autonòmica, en algun cas l'alumne ni tan sols va arribar a fer la prova i va ser declarat apte per l'examinador.

La investigació va revelar que el funcionari, de 58 anys, era selectiu amb els alumnes als quals feia la proposta, ja que la gran majoria eren persones immigrants, més grans de 30 anys i que s'havien presentat més d'una vegada a la prova sense èxit. Normalment els abordava el mateix dia de l'examen i els demanava quantitats que se situaven entre els 250 i els 400 euros a canvi d'obtenir l'aprovat.



Suborn i prevaricació

Davant aquests fets, els Mossos el van detenir com a presumpte autor dels delictes de suborn, prevaricació i falsificació documental, la quantitat dels quals haurà de determinar la investigació, ja que fins ara han documentat deu casos, encara que no es descarten molts més perquè el funcionari va examinar l'any passat més de 2.500 alumnes.