Estudien el pagament de la Generalitat a seminaris i projectes sobiranistes

La Generalitat hauria destinat més de 236.000 euros a pagar seminaris d'estrangers i projectes a favor del procés sobiranista. Per això, Hisenda ha reclamat els expedients de més de 50 beques per a investigadors del Canadà, Dinamarca, Finlàndia, el Kazakhstan i Suïssa.

Un dels requeriments d'informació que ha fet Hisenda ha estat per preguntar sobre més de 50 seminaris, conferències, informes, articles i capítols de llibre. Tots aquests projectes estaven a favor del procés independentista i es vol identificar els que van ser finançats per la Generalitat o per l'Institut d'Estudis d'Autogovern. El Ministeri vol que s'identifiqui la partida pressupostària a partir de la qual es van pagar aquests treballs i els responsables d'aquestes actuacions.

La mateixa petició identifica la majoria dels treballs i el cost que van tenir. De fet, només 12 dels treballs tenen el cost, i aquests ja sumen 236.000. És per això que per saber la suma del cost total caldrà observar la despesa que van generar els altres 40.

Un dels treballs més destacats és Expectatives i efectes de la independència d'una regió: una comparació entre Catalunya i Escòcia, que va costar 36.000 euros. Un altre que va suposar una despesa considerable va ser Autogovern, contractació pública i qualitat de Govern: una anàlisi empírica dels països de la UE, que va ascendir a gairebé 32.000 euros.

A la llista se n'hi han d'afegir altres, com ara Negocis regionals de comunitats que estan entre l'autonomia i la independència, destinat al Canadà per a una beca a la Universitat Pompeu Fabra amb una quantitat total d'11.955 euros. També hi ha una beca de 9 mesos a la Universitat de Barcelona per un valor de 16.791 euros, que provenia de Dinamarca. Un altre projecte estava destinat a Finlàndia per 16.845 euros i estava titulat Federalisme plurinacional i encaix dels moviments secessionistes en una perspectiva comparada: el cas de Catalunya.

Finalment, l'exportaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Ridao, va signar un article pel qual també pregunta el Ministeri, titulat Les comunitats autònomes com un actor internacional: la reformulació del seu espai amb la recent legislació i jurisprudència constitucional.