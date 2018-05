Facebook s'instal·la a la Torre Agbar per combatre les 'fake news'

Facebook treballarà des de l'edifici de la Torre Agbar de Barcelona després d'arribar a un acord amb l'empresa de serveis europeus 'Competence Call Center', segons ha publicat el diari econòmic 'Cinco Días' i ha pogut confirmar l'ACN.

El centre de treball de l'empresa de Mark Zuckerberg estarà situat a l'edifici emblemàtic de la capital catalana dissenyat per l'arquitecte francès Jean Nouvel on Competence Call Center ha tancat un contracte de lloguer de 9.000 metres quadrats distribuïts en vuit plantes, segons va anunciar la immobiliària Engel & Völkers el 26 d'abril passat. El rotatiu econòmic informa que Facebook té la intenció d'instal·lar un centre de treball per unes 500 persones dedicades a vigilar i controlar continguts i notícies falses.

L'entrada de Facebook en l'edifici de la Torre Agbar, ubicat a la plaça de les Glòries, en l'accés al districte tecnològic del 22@, recupera l'ús d'aquest immoble emblemàtic després que les institucions europees no optessin per la capital catalana per ubicar la nova seu de l'Agència Europea del Medicament.