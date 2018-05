Un gran incendi afecta tres naus industrials a Lleida

Un incendi que es va originar dissabte a la nit al polígon industrial Segre de Lleida va afectar tres naus industrials en cremar-se uns palets per causes que es desconeixen, si bé no hi van haver danys personals.

El foc es va iniciar en una pila de palets de fusta ubicats al pati d'una nau agrícola situada al carrer Josep Baró i Travé. Les flames van afectar dues naus de la mateixa empresa, dedicada al comerç de fruita, una de les quals va col·lapsar. La part afectada és la zona de classificació, d'uns 1.400 metres quadrats. Donada la proximitat de la via ferroviària, la circulació de trens ordinaris va quedar temporalment afectada.