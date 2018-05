Els grups constitucionalistes demanen a JxCat que proposi un candidat viable

L'estratègia anunciada per JxCat no ha agradat gens al Govern central i, de fet, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va lamentar que Puigdemont estigui «allargant l'agonia i la confrontació» amb l'objectiu de generar «inestabilitat política» perquè els independentistes «no l'oblidin». Montserrat va demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que convoqui un debat d'investidura amb un candidat «legal i viable, que pensi en tot el que interessa a tots i cadascun dels catalans».

Avui, la Comissió Permanent del Consell d'Estat es reunirà per dictaminar sobre la reforma de la llei de la presidència de la Generalitat -aprovada divendres pel Parlament per permetre la investidura a distància a Puigdemont-, un pas preceptiu perquè el Govern recorri al Tribunal Constitucional (TC) i la iniciativa quedi suspesa.

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat José Montilla va assegurar que Puigdemont no podrà ser investit encara que s'hagi aprovat la reforma de la Llei de Presidència. Montilla va afirmar que JxCat sap que aquesta reforma serà recorreguda i que se suspendrà, per la qual cosa creu que pretendre investir Puigdemont utilitzant aquesta via és «fer trampa». També va recordar que hi ha una interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC), un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i un informe dels lletrats del Parlament que diuen que aquesta investidura «és absolutament inviable».

Així mateix, va avisar que «un candidat ha d'estar present per defensar el seu programa al Parlament» i va sostindre que JxCat està intentant guanyar temps proposant de nou investir Puigdemont. «Suposo que s'està guanyant temps. Encara hi ha temps fins al dia 22. El problema és que mentrestant no tenim president ni Govern», va criticar.

El secretari de Comunicació i portaveu adjunt al Parlament de Ciutadans, Fernando de Páramo, va demanar que «algun company de Puigdemont li digui el que reconeixen en privat, que és que no serà president». Segons de Páramo, «cada dia es perden oportunitats, es perden diners i es perd temps» i per això demana als «partits separatistes» que escullin a un candidat per a la investidura «que no estigui imputat o fugat de la justícia i que respecti la pluralitat» de tots els catalans.

Finalment, el president del PPC, Xavier García Albiol, va afirmar que el fet que JxCat torni a proposar a Puigdemont com a candidat a la investidura li recorda a la pel·lícula El dia de la marmota, en la qual es va repetint el mateix dia una vegada i una altra.